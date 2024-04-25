Госдеп внес "Единые новости" в отчет о нарушении прав человека: в Раде сказали, что нужно делать

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин прокомментировал внесение Госдепом США телемарафона "Единые новости" в отчет о нарушении прав человека. Нардеп предложил два варианта, как на это может отреагировать наше государство.

В частности, по словам Юрчишина, украинская власть может учесть замечания наших партнеров. Или же просто никак не реагировать на подобные пункты в отчете Госдепа США.

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Нужен ли Украине телемарафон сейчас

Глава комитета Рады по вопросам свободы отметил, что сейчас телемарафон "Единые новости" стоит Украине в год около 1,7 миллиарда гривен.

Информационная политика, как закупка контента и так далее, может быть несколько больше. Но ориентируемся на эту цифру. Она достаточно большая, если говорить об инвестировании государства. С другой стороны, если говорить о нашей информационной безопасности, то цена достаточно невысокая. Россия тратит пропорционально гораздо больше на свое вещание. И возникает вопрос эффективности инвестирования этих ресурсов,

– пояснил Юрчишин.

Нардеп также отметил, что нашему государству нужны верифицированные источники информации, которым может доверять общество, и которыми оно пользуется. Однако председатель комитета Рады отметил, что падение уровня доверия к телемарафону показывает, что он не является эффективным.

"Предостережение партнеров из США в очередной раз демонстрирует украинскую привычку: Украина никогда не упускает шанс упустить шанс. Мы могли обойтись без ряда этих замечаний, как о национальном марафоне, как недопущение к вещанию отдельных каналов, как вопрос доступа журналистов-расследователей к определенной информации, поэтому имеется проблематика с этим", – рассказал он.

В то же время Юрчишин подчеркнул, что этот же отчет фиксирует, что в целом право выражать позицию, иметь достаточно критическую позицию сохраняется, что является положительным для Украины. А донесение как на персональном уровне, так и на уровне массовой информации своей собственной позиции в Украине, как сказал нардеп, не ограничено, несмотря на войну.

Как Украине реагировать на отчет Госдепа США

Юрчишин отметил, что сейчас существует два варианта реакции на отчет Государственного департамента США по "Единым новостям" в отчете о нарушении прав человека. Одним из таких вариантов является анализ предостережений наших партнеров и повысить сбалансированность подачи информации в "Единых новостях".

Допустить тех, кто критически отзывается о правительстве, допустить к вещанию те каналы, которые были отключены от эфирного вещания. Или предоставить резонные объяснения, почему это было сделано из соображений безопасности, потому что, к сожалению, таких объяснений до сих пор нет,

– пояснил председатель комитета Рады по вопросам свободы слова.

Или же можно сделать вид, что этого нет, якобы "сделали замечание – ну ок, у нас других проблем хватает". В конце концов Юрчишин подытожил, что если бы сбалансированность телемарафона была по крайней мере по стандартам Суспильного, которое там есть, этого замечания от Госдепа США не было бы.

Почему Госдеп внес телемарафон в отчет о нарушении прав человека