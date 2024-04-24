Текст отчета обнародовали на сайте Госдепа Соединенных Штатов.

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Госдеп о телемарафоне

Госдеп отметил, что Конституция и законы Украины предусматривали свободу выражения взглядов, в том числе для прессы и других СМИ, но, как он заявил, власть не всегда уважала эти права.

По его словам, подписания указа о введении военного положения в феврале 2022 года якобы позволило ввести ограничения для СМИ и медиасвободы.

Например, национальный телемарафон – сменная платформа каналов, которые придерживаются правительственной линии относительно репортажей о войне – обеспечил беспрецедентный уровень контроля над телевизионными новостями в прайм-тайм,

– говорится в отчете.

Кроме того, по информации Госдепа, некоторые СМИ сообщали об отстранении от выгодных контрактов на наземное вещание и давление со стороны Офиса Президента еще весной 2022 года.

В отчете утверждается, что правительство "запрещало, блокировало или накладывало санкции на СМИ и отдельных журналистов", которые считались угрозой национальной безопасности или которые выражали позицию, что, по мнению властей, подрывала суверенитет и территориальную целостность страны.

"Некоторые ораторы, которые критиковали правительство, также были занесены в черный список правительственных программ новостей. Журналисты-расследователи, которые критиковали правительство, иногда становились мишенью негативных кампаний в социальных сетях, иногда через дружественные к правительству каналы", – пишут в отчете.

В Госдепе добавили, что на свободу СМИ в Украине продолжали влиять и другие практики, в частности самоцензура. В отчете утверждают, что за несколькими исключениями люди в Украине обычно могут публично и частно критиковать правительство и обсуждать вопросы, представляющие общественный интерес, не опасаясь "официальных репрессий".

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