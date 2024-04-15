Напомним, что советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк ранее также отреагировал на эту петицию. Он подчеркнул, что "телемарафон является чрезвычайно важной составляющей государственной информационной работы во время конфликта".

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Перенаправление средств с телемарафона на ВСУ

В своем ответе Шмыгаль отметил важность финансирования телемарафона в противодействии вооруженной агрессии России против Украины, особенно в информационном пространстве.

По словам премьер-министра, обеспечение информационной безопасности является составляющей национальной безопасности, поэтому перераспределение средств, предложенный в петиции, является нецелесообразным.

Обеспечение информационной безопасности является частью государственной политики в сфере национальной безопасности и обороны, а реализация единой информационной политики – приоритетным вопросом национальной безопасности,

– отметил Шмыгаль.

Он добавил, что правительство системно осуществляет работу по привлечению и направлению финансовых, материально-технических и других ресурсов для повышения возможностей Вооруженных Сил Украины и других составляющих сектора безопасности и обороны.

Бронирование для работников телемарафона: что известно

Согласно решению Министерства культуры Украины, некоторые медиа и журналистские организации подпадают под бронирование как критически важные для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения. Среди них известные телеканалы, такие как "Мы-Украина", "1+1", ICTV, "Интер", "Рада", и "Общественные новости".

Также в этот список включены информационные агентства, например, Украинское национальное информационное агентство "Укринформ", а также представительство Британской телерадиовещательной корпорации (ВВС).

Указано, что статус критически важных получили также ООО "Новый канал", ООО "Старлайн медиа", и другие. В планах также предусмотрено бронирование работников ООО "Хмарочос медиа", ООО "УНИАН ТВ", и других подобных медийных структур, а также представительства Deutsche Welle и ЧАО "ТК "ТЕТ".