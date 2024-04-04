Об этом в интервью Наталье Мосейчук рассказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Он отметил, что сейчас на нужды ВСУ выделяют все возможные средства, передает 24 Канал.

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"Марафон – исключительно государственная составляющая работы с информацией"

Петиция с предложением перенаправить средства с телемарафона на нужды ВСУ уже набрала более 25 тысяч голосов. Подоляк, комментируя это, заметил, что принимать решение по этому поводу будет Кабмин.

Это Кабмин будет решать (судьбу петиции – 24 Канал). Но, на мой взгляд, на оборонные способности выделяется все, что можно. Финансируются и Вооруженные силы, и построение фортификаций, предприятия "Укроборонпрома" – все это профинансировано. Но есть нюанс. Марафон – это маленькая доля нашего информационного пространства,

– заявил Подоляк.

Он также добавил, что в украинском медиапространстве нет цензуры, а другие СМИ могут работать. Кроме того, Подоляк отметил, что "марафон – это исключительно государственная составляющая работы с информацией во время войны". Советник руководителя ОП отметил, что в условиях войны государство также имеет право иметь различные инструменты контрпропаганды и информационных воздействий, ведь враг активно использует свою пропаганду, как метод ведения войны.

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