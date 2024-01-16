В начале января в Минкульте сказали, что марафон выполнил свою задачу, поэтому формат может быть изменен. Однако пока этого не произошло. Кстати, скандал с картой России – не первая ошибка телемарафона.

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В чем суть нового скандала с телемарафоном

Создают контент для телемарафона несколько телеканалов. Карта России с Крымом появилась на экране днем 16 января дважды – в сюжете Елены Гончаренко с канала "Мы – Украина" и за спиной ведущих перед сюжетом.

В эфире телемарафона показали оккупированный Крым как часть России: смотрите видео

Полный сюжет, где на карте России показали Крым, можно посмотреть по ссылке с 16:06 до 16:09.

О чем говорилось в сюжете

В обоих случаях на фоне карты был список российских областей, которые задел коммунальный коллапс. Журналистка рассказала о том, что многие российские областные центры переняли эстафету после подмосковного Подольска: например, в Орле учеников лицея залило кипятком, а в Новосибирске и Нижнем Новгороде кипяток потек по улицам, люди получили ожоги. Россияне без тепла в 19 регионах. В Свердловской области из-за аварии пришлось эвакуировать многих жителей.



Карта России с Крымом впервые появляется за спинами ведущих как штриховка / Скриншот 24 Канала

Дальше ее повторяют, но уже более подробно.



Зрители телемарафона снова видят карту России с Крымом / Скриншот 24 Канала

В сюжете видео с российских телеканалов маркировано как видео вражеских телеканалов, а в конце есть вывод о том, что коммунальный коллапс в государстве-агрессоре произошел из-за войны, потому что деньги на ремонт пошли на войну. В общем, все политкорректно, кроме карты.

Обратите внимание! Согласно этой карте, России также принадлежат Курильские острова, которые захватил СССР во Второй мировой войне. Сегодня Украина официально признает эти острова оккупированной территорией Японии. На страницах в соцсетях канала "Мы - Украина" пока нет упоминаний об этом инциденте. 24 Канал обратился в редакцию и ждет комментария по ситуации с картой.

Какие еще скандалы были в эфире телемарафона