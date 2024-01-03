Ранее КМИС обнародовал данные о том, что уровень доверия к телемарафону "Единые новости" продолжает снижаться. По состоянию на декабрь 2023 года показатель уменьшился до 43%.
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Украинцы устали от телемарафона
С первых дней полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года украинцы смогли оперативно узнавать актуальные новости с помощью круглосуточного телемарафона.
В телемарафоне демонстрировали кадры украинских танков, подрывающих российские позиции, медиков, работающих вблизи линии фронта, и политических лидеров, собирающих поддержку за границей.
Телемарафон "Единые новости" стал главным инструментом информационной войны в Украине, и регулярно выступающие в ней чиновники высоко оценивают его роль в противодействии российской дезинформации и поддержке боевого духа. Но после почти двух лет войны украинцы устали от телемарафона,
– отметили в The New York Times.
Американское издание отмечает, что зрительская аудитория и доверие к телемарафону резко упали. В то же время многие зрители проводят свое время за просмотром популярных развлекательных программ.
По информации NYT, зрители жалуются, что телемарафон часто рисует слишком розовую картину войны, скрывая тревожные события на фронте и уменьшение поддержки Украины со стороны Запада. В частности, украинцев возмущает то, что "Единые новости" так сказать "не готовят граждан к продолжительной войне".
Телемарафон "Единые новости" претерпит изменения: что известно
- В декабре 2023 года председатель комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин поставил под вопрос эффективность единого телемарафона по состоянию на данный момент. Он считает, что эффективность единого телемарафона под вопросом, поэтому он нуждается в переработке. Прежде всего, это деньги налогоплательщиков. По его словам, если общество получает нужную информацию с анонимных телеграм-каналов, то "что-то с марафоном не так". И это нужно рассматривать.
- 2 января стало известно, что в Министерстве культуры Украины рассматривают вариант изменения формата телемарафона "Единые новости". Исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев подчеркнул, что телемарафон выполнил свою задачу в начале полномасштабного вторжения, когда остановились рекламные поступления и потребовалась оперативная информация. Решение важно и для больших телеканалов Украины, поскольку им важно вносить новые формы, новые форматы.