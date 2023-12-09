Нардеп из "Голоса" Ярослав Юрчишин заменил в должности подозреваемого в государственной измене нардепа Нестора Шуфрича. Новый глава отметил, что вполне возможна замена существующего формата новостей.

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Юрчишин и телемарафон

Ярослав Юрчишин считает, что эффективность единого телемарафона сейчас под вопросом, поэтому он нуждается в переработке. Прежде всего, это деньги налогоплательщиков.

Если его эффективность под вопросом (а это инвестиция государственных средств), то нужно работать с этой эффективностью в том или ином направлении,

– отметил новый глава комитета.

Он отмечает, что определенный смысл в едином источнике новостей все же есть – особенно для опровержения так называемой "инсайдерской информации". Определенная направленность информационной политики должна быть, но не цензура. В начале войны телемарафон выглядел вполне логично.

Однако если общество получает нужную информацию из анонимных телеграм-каналов, то "что-то с марафоном не так". И это нужно рассматривать.

Соответственно, нужно решать вопрос либо большего баланса, либо более проактивной позиции (а на самом деле – возможности оперативно информировать), либо прийти к пониманию, что, к сожалению, этот филигранный метод не выполняет сейчас своей функции, и искать какой-то другой формат,

– сказал Юрчишин.

Деятельность телемарафона: что известно