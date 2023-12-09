Нардеп из "Голоса" Ярослав Юрчишин заменил в должности подозреваемого в государственной измене нардепа Нестора Шуфрича. Новый глава отметил, что вполне возможна замена существующего формата новостей.
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Юрчишин и телемарафон
Ярослав Юрчишин считает, что эффективность единого телемарафона сейчас под вопросом, поэтому он нуждается в переработке. Прежде всего, это деньги налогоплательщиков.
Если его эффективность под вопросом (а это инвестиция государственных средств), то нужно работать с этой эффективностью в том или ином направлении,
– отметил новый глава комитета.
Он отмечает, что определенный смысл в едином источнике новостей все же есть – особенно для опровержения так называемой "инсайдерской информации". Определенная направленность информационной политики должна быть, но не цензура. В начале войны телемарафон выглядел вполне логично.
Однако если общество получает нужную информацию из анонимных телеграм-каналов, то "что-то с марафоном не так". И это нужно рассматривать.
Соответственно, нужно решать вопрос либо большего баланса, либо более проактивной позиции (а на самом деле – возможности оперативно информировать), либо прийти к пониманию, что, к сожалению, этот филигранный метод не выполняет сейчас своей функции, и искать какой-то другой формат,
– сказал Юрчишин.
Деятельность телемарафона: что известно
- Еще в сентябре этого года Михаил Подоляк сообщил, что единый телемарафон переформатируют. Однако прежде всего необходимо избрать нового руководителя Министерства культуры. Оно, собственно, и отвечает за телемарафон.
- Стоит отметить, что такой формат новостей запустили 26 февраля 2022 года. Тогда несколько крупных телеканалов объединились для трансляции совместного телемарафона "Единые новости". С тех пор он неоднократно подвергался критике – как за "теплую ванну", так и за избирательности в представлении.
- По данным Киевского института социологии, в последнее время количество тех, кто доверяет "Единым новостям", уменьшилось с 69% до 48%. Зато с 12% до 39% увеличилось количество тех, кто выражает ему недоверие.