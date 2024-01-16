На початку січня в Мінкульті сказали, що марафон виконав своє завдання, тож формат можуть змінити. Однак, поки цього не сталося. До речі, скандал із картою Росії – не перша помилка телемарафону.

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У чому суть нового скандалу з телемарафоном

Створюють контент для телемарафону декілька телеканалів. Карта Росії із Кримом з'явилася на екрані вдень 16 січня двічі – у сюжеті Олени Гончаренко з каналу "Ми – Україна" та за спиною ведучих перед сюжетом.

В ефірі телемарафону показали окупований Крим як частину Росії: дивіться відео

Повний сюжет, де на карті Росії зобразили Крим, можна подивитися за посиланням із 16:06 по 16:09.

Про що йшлося в сюжеті

В обох випадках на тлі карти був список російських областей, які зачепив комунальний колапс. Журналістка розповіла про те, що багато російських обласних центрів перейняли естафету після підмосковного Подольська: наприклад, в Орлі учнів ліцею залило окропом, а в Новосибірську та Нижньому Новгороді окроп потік вулицями, люди дістали опіки. Росіяни без тепла у 19 регіонах. У Свердловській області через аварію довелося евакуювати багато жителів.



Карта Росії з Кримом уперше з'являється за спинами ведучих як штриховка / Скриншот 24 Каналу

Далі її повторюють, але вже більш детально.



Глядачі телемарафону знову бачать карту Росії з Кримом / Скриншот 24 Каналу

У сюжеті відео з російських телеканалів марковано як відео ворожих телеканалів, а наприкінці є висновок про те, що комунальний колапс у державі-агресорці стався через війну, бо гроші на ремонт пішли на війну. Загалом усе політкоректно, окрім карти.

Зверніть увагу! Згідно з цією картою, Росії також належать Курильські острови, які СРСР захопив у Другій світовій війні. Сьогодні Україна офіційно визнає ці острови окупованою територією Японії. На сторінках у соцмережах каналу "Ми – Україна" поки немає згадок про цей інцидент. 24 Канал звернувся до редакції і чекає на коментар щодо ситуації з картою.

Які ще скандали були в ефірі телемарафону