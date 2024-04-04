Про це в інтерв'ю Наталії Мосейчук розповів радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Він наголосив, що нині на потреби ЗСУ виділяють усі можливі кошти, передає 24 Канал.

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"Марафон – винятково державна складова роботи з інформацією"

Петиція з пропозицією переспрямувати кошти з телемарафону на потреби ЗСУ вже набрала понад 25 тисяч голосів. Подоляк, коментуючи це, зауважив, що ухвалюватиме рішення щодо цього Кабмін.

Це Кабмін вирішуватиме (долю петиції – 24 Канал). Але, на мій погляд, на оборонні спроможності виділяється все, що можна. Фінансуються і Збройні сили, і побудова фортифікацій, підприємства "Укроборонпрому" – все це профінансовано. Але є нюанс. Марафон – це маленька частка нашого інформаційного простору,

– заявив Подоляк.

Він також додав, що в українському медіапросторі немає цензури, а інші ЗМІ мають змогу працювати. Окрім того, Подоляк наголосив, що "марафон – це винятково державна складова роботи з інформацією під час війни". Радник керівника ОП зауважив, що в умовах війни держава також має право мати різні інструменти контрпропаганди та інформаційних впливів, адже ворог активно використовує свою пропаганду, як метод ведення війни.

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