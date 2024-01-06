Телемарафон – не ідеальний: Стефанчук пояснив, чого йому бракує

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук критикує телемарафон за відсутність глибоких дискусій та історій військових, які є героями та можуть надихати українців.

У свіжому інтерв'ю Руслан Стефанчук поставив під сумнів роботу національного телемарафону "Єдині новини". Він зазначив, що в його ефірі лунає недостатньо глибоких дискусій та відсутні реальні історії про військові подвиги, які могли б надихати націю.

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Телемарафон потребує змін

Стефанчук вважає, що телемарафон має стати платформою для важливих національних дискусій та відображення реальних перемог і викликів, з якими стикається Україна.

Найгірше питання – це непоставлене питання, як і найгірша відповідь – це та, якої ти не дав,

– зазначив Стефанчук, наголосивши на важливості відкритого діалогу в умовах війни.

Спікер Верховної Ради акцентував на необхідності призначення міністра інформаційної політики, який би опікувався інформаційним порядком денним країни. Зараз, під час воєнного стану, це вкрай важливо.

Він переконаний, що такий крок допоможе зберегти інформаційну прозорість та відчуття причетності громадян до важливих державних процесів.

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Телемарафон "Єдині новини" стартував як відповідь на інформаційні виклики, що виникли на початку повномасштабної війни Росії проти України. Він об'єднав ключових мовників для забезпечення постійного інформаційного потоку.

Попри початковий успіх цього проєкту та його важливість, останні опитування Київського міжнародного інституту соціології вказують на зниження рівня довіри до телемарафону серед українців, що є ще одним сигналом: зміни необхідні.

Також виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв висловив думку про потенційне оновлення формату телемарафону. За його словами, інформування в теперішніх має відповідати вимогам української аудиторії та можливостям ринку, а вони – невпинно зростають. Очевидно, це радше плюс аніж мінус.

Під час цього ж інтерв'ю Стефанчуку поставили запитання стосовно того, коли журналістів вільно пускатимуть до зали Верховної Ради. На це спікер парламенту відповів, що будівля головного законодавчого органу зводилась як цивільна, і для Путіна вона є однією з воєнних цілей. Власне, перебувати представниками ЗМІ там небезпечно, а надійного укриття на всіх може забракнути.