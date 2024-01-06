Телемарафон – не идеален: Стефанчук объяснил, чего ему не хватает

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук критикует телемарафон за отсутствие глубоких дискуссий и историй военных, которые являются героями и могут вдохновлять украинцев.

В свежем интервью Руслан Стефанчук подверг сомнению работу национального телемарафона "Единые новости". Он отметил, что в его эфире звучит недостаточно глубоких дискуссий и отсутствуют реальные истории о военных подвигах, которые могли бы вдохновлять нацию.

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Телемарафон требует изменений

Стефанчук считает, что телемарафон должен стать платформой для важных национальных дискуссий и отражения реальных побед и вызовов, с которыми сталкивается Украина.

Худший вопрос – это непоставленный вопрос, как и самый плохой ответ – это тот, которого ты не задал,

– сказал Стефанчук, отметив важность открытого диалога в условиях войны.

Спикер Верховной Рады акцентировал на необходимости назначения министра информационной политики, который занимался бы информационной повесткой дня страны. Сейчас, во время военного положения, это очень важно.

Он убежден, что такой шаг поможет сохранить информационную прозрачность и чувство причастности граждан к важным государственным процессам.

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Телемарафон "Единые новости" стартовал в ответ на информационные вызовы, возникшие в начале полномасштабной войны России против Украины. Он объединил ключевые вещатели для обеспечения постоянного информационного потока.

Несмотря на первоначальный успех этого проекта и его важность, последние опросы Киевского международного института социологии указывают на снижение уровня доверия к телемарафону среди украинцев, являющихся еще одним сигналом: изменения необходимы.

Также исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев высказал мнение о потенциальном обновлении формата телемарафона. По его словам, информирование в нынешних должно отвечать требованиям украинской аудитории и возможностям рынка, а они – постоянно растут. Очевидно, это скорее плюс, чем минус.

Во время этого же интервью Стефанчуку задали вопрос, когда журналистов будут свободно пускать в зал Верховной Рады. На это спикер парламента ответил, что здание главного законодательного органа возводилось как гражданское, и для Путина оно является одной из военных целей. Собственно, находиться представителями СМИ там опасно, а надежного укрытия на всех может не хватить.