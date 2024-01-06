У свіжому інтерв'ю Руслан Стефанчук поставив під сумнів роботу національного телемарафону "Єдині новини". Він зазначив, що в його ефірі лунає недостатньо глибоких дискусій та відсутні реальні історії про військові подвиги, які могли б надихати націю.

Дивіться також Що в деклараціях "Слуг", які планували тримати секрети до кінця війни․ Скільки з них зволікає?

Телемарафон потребує змін

Стефанчук вважає, що телемарафон має стати платформою для важливих національних дискусій та відображення реальних перемог і викликів, з якими стикається Україна.

Найгірше питання – це непоставлене питання, як і найгірша відповідь – це та, якої ти не дав,

– зазначив Стефанчук, наголосивши на важливості відкритого діалогу в умовах війни.

Спікер Верховної Ради акцентував на необхідності призначення міністра інформаційної політики, який би опікувався інформаційним порядком денним країни. Зараз, під час воєнного стану, це вкрай важливо.

Він переконаний, що такий крок допоможе зберегти інформаційну прозорість та відчуття причетності громадян до важливих державних процесів.

Зверніть увагу! Під час цього ж інтерв'ю Стефанчуку поставили запитання стосовно того, коли журналістів вільно пускатимуть до зали Верховної Ради. На це спікер парламенту відповів, що будівля головного законодавчого органу зводилась як цивільна, і для Путіна вона є однією з воєнних цілей. Власне, перебувати представниками ЗМІ там небезпечно, а надійного укриття на всіх може забракнути.

Більше на цю тему