В свежем интервью Руслан Стефанчук подверг сомнению работу национального телемарафона "Единые новости". Он отметил, что в его эфире звучит недостаточно глубоких дискуссий и отсутствуют реальные истории о военных подвигах, которые могли бы вдохновлять нацию.

Смотрите также Что в декларациях "Слуг", которые планировали держать секреты до конца войны. Сколько из них медлит?

Телемарафон требует изменений

Стефанчук считает, что телемарафон должен стать платформой для важных национальных дискуссий и отражения реальных побед и вызовов, с которыми сталкивается Украина.

Худший вопрос – это непоставленный вопрос, как и самый плохой ответ – это тот, которого ты не задал,

– сказал Стефанчук, отметив важность открытого диалога в условиях войны.

Спикер Верховной Рады акцентировал на необходимости назначения министра информационной политики, который занимался бы информационной повесткой дня страны. Сейчас, во время военного положения, это очень важно.

Он убежден, что такой шаг поможет сохранить информационную прозрачность и чувство причастности граждан к важным государственным процессам.

Обратите внимание! Во время этого же интервью Стефанчуку задали вопрос, когда журналистов будут свободно пускать в зал Верховной Рады. На это спикер парламента ответил, что здание главного законодательного органа возводилось как гражданское, и для Путина оно является одной из военных целей. Собственно, находиться представителями СМИ там опасно, а надежного укрытия на всех может не хватить.

Больше на эту тему