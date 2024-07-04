Січень – новий квітень: як температурні рекорди загрожують Україні
Температурні рекорди руйнують всі можливі очікування у світі. Кожен наступний місяць стає найспекотнішим за весь період спостережень, що є серйозною загрозою для довкілля та життя людини. Наразі температурні рекорди спостерігаються вже 12 місяців поспіль, що свідчить про незворотність процесу зміни клімату. Далі читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.
Попри одну з основних цілей Паризької угоди, а саме докладання зусиль щодо обмеження зростання температури до +1,5 градуса від доіндустріальних рівнів, середня глобальна температура вже зросла на 1,1 градуса. Найімовірніше, вона продовжить зростати й надалі.
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За словами директора Служби зі зміни клімату Copernicus Карла Буонтемпо, клімат реагує на фактичну концентрацію парникових газів в атмосфері. Якщо нам не вдасться їх стабілізувати, ми неминуче зіткнемося з новими глобальними температурними рекордами та їх наслідками.
Ситуація з підвищенням температури повітря в Україні та світі
Уже на початку року фахівцям з Copernicus стало зрозуміло, що 2024 рік буде одним із найспекотніших в історії. У всьому світі температура січня була на 0,7 градуса теплішою, ніж у середньому за січень 1990 – 2020 років, та на 0,12 градуса теплішою, ніж попередній рекорд, встановлений у 2020 році.
Січень також відзначився аномальними показниками на термометрах як для зими.
У Києві кінець місяця видався надміру теплим, а останні три доби січня побили температурні рекорди. За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, мінімальна температура повітря у столиці виявилась найтеплішою для цього дня, бо не опустилася нижче +4,9 градуса. Максимальна температура повітря досягла +10,5 градуса, що на 3 градуси вище попереднього рекордного показника 2020 року.
Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 6,9 градуса, що перевищило попередній рекордний показник того ж 2020 року на 1,6 градуса, а кліматичну норму – на 8,6 градуса. За багаторічними показниками така температура повітря відповідає 1 квітню.
Найтепліші місяці за всю історію
За даними Copernicus, лютий 2024 року став найтеплішим за весь період спостережень. У всьому світі температура лютого була на 0,81 градуса вищою, ніж у середньому за лютий 1990 – 2020 років та на 0,12 градуса вищою за рекорд 2016 року.
В Європі, особливо на сході, також було значно тепліше, ніж зазвичай. У Румунії та на Заході України були зафіксовані рекордні показники температури, зокрема у Львові повітря прогрілося +17,8 градуса.
На початку лютого кілька температурних рекордів були у Києві. Максимальна температура повітря досягла +9,7 градуса, а середньодобова становила +6,9 градуса, що відповідає температурі 1 квітня. Наприкінці місяця градусники термометрів знову піднялися: 29 лютого максимальна температура сягнула +12,1 градуса, що на 2,8 градуса вище рекорду 2008 року.
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Підвищення температури повітря також фіксувалось і в інших містах України, як, наприклад, у Львові. За даними Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 27 лютого, зафіксували +17,8 градуса, що є рекордно високою температурою для цього дня.
Березень 2024 року також був теплішим у всьому світі, ніж будь-який попередній березень у записі даних. У всьому світі температура березня була на 0,73 градуса теплішою, ніж у середньому за березень 1990 – 2020 років та на 0,1 градуса теплішою ніж попередній рекорд, встановлений у 2016 році.Березень став десятим місяцем поспіль, який був найтеплішим за весь період спостережень.
Щодо показників температури повітря в Україні, то є Києві найхолодніше було 8 березня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -4,8 градуса. Найтепліше було 31 березня, коли максимальна температура підвищилась до +25,3 градуса, що є більш характерною температурою повітря для кінця травня.
У 17 українських регіонах – нові температурні рекорди
Квітень 2024 року також став найтеплішим за історію спостережень. У всьому світі температура квітня була на 0,67 градуса вищою. Початок квітня видався аномально теплим і в Україні. Одразу в 17 українських регіонах були побиті температурні рекорди – повітря прогрівалося до +29 градусів. При цьому, найсильніше це було помітно у західній частині України:
- у Луцьку було зафіксовано +26,4 градуса,
- у Львові – +25,9 градуса;
- в Ужгороді – +27,3 градуса;
- у Чернівцях – +29,1 градуса.
У столиці показники середньомісячної температури повітря квітня склали +12,8 градуса, що вище кліматичної норми на 2,8 градуса. При цьому, вже починаючи з 1 квітня синоптики відзначили три рекорди. Мінімальна температура повітря у Києві не опустилася нижче +10,4 градуса, а максимальна досягла +24,6 градуса, водночас середньодобова температура повітря склала 17,3 градуса. У місті з 1 по 11 квітня зафіксували 13 температурних рекордів.
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Травень 2024 року також був теплішим у всьому світі, ніж будь-який попередній травень у рекорді даних. Температура цього місяця була на 0,65 градуса вищою.
Для України травень також був спекотнішим, аніж зазвичай. Середньомісячна температура повітря у Києві склала +16,3 градуса, що вище кліматичної норми на +0,5 градуса. Найхолодніше було 14 травня – під ранок стовпчики термометрів опустилися до +2,9 градуса, а найтепліше – 22 травня – +28 градусів.
Наслідки підвищення температури повітря
Підвищення температури повітря вже неможливо не відчути, а кількість температурних рекордів, найімовірніше, тільки зростатиме. То які наслідки можуть нас спіткати, якщо ситуація не зміниться?
- Підвищення рівня моря. Під загрозою затоплення опиняться деякі українські населені пункти. Повне затоплення загрожує таким містам, як Вилкове та Щолкіне, часткове – Одесі, Херсону, Маріуполю та Бердянську.
- Вплив на природні ареали рослин та тварин. Через кліматичні зміни, деякі рослини і тварини можуть відступати північніше або зникнути взагалі. До того ж зміна температурних режимів безпосередньо впливає на фази розвитку рослин: раннє цвітіння, дозрівання тощо, що створюватиме нові виклики для аграріїв в Україні.
- Випаровування води з ґрунту та водойм. Це може призвести до зменшення обсягу води у річках, озерах та водосховищах або спричинити їх повне висихання.
- Також підвищення температури повітря негативно впливає на самопочуття та здоров'я людей. Через вплив високих температур у людини можуть бути: зниження артеріального тиску, головний біль, задишка, послаблення роботи шлунково-кишкового тракту, нудота тощо.
Щомісяця встановлюються нові температурні рекорди, і це, на жаль, триватиме. Щоб зменшити негативний вплив на глобальну кліматичну ситуацію ми маємо щонайменше зменшити споживання викопного палива, що використовується в енергетичному секторі, та надавати перевагу відновлювальним джерелам енергії (ВДЕ). Саме енергетичний сектор є найбільшим джерелом парникових газів та відповідає за близько 64% викидів парникових газів в Україні.
Не менш важливо зберігати, а також збільшувати природні території, адже вони слугують найкращими поглиначами парникових газів.