Січень – новий квітень: як температурні рекорди загрожують Україні

Температурні рекорди руйнують всі можливі очікування у світі. Кожен наступний місяць стає найспекотнішим за весь період спостережень, що є серйозною загрозою для довкілля та життя людини. Наразі температурні рекорди спостерігаються вже 12 місяців поспіль, що свідчить про незворотність процесу зміни клімату. Далі читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

Попри одну з основних цілей Паризької угоди, а саме докладання зусиль щодо обмеження зростання температури до +1,5 градуса від доіндустріальних рівнів, середня глобальна температура вже зросла на 1,1 градуса. Найімовірніше, вона продовжить зростати й надалі.

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За словами директора Служби зі зміни клімату Copernicus Карла Буонтемпо, клімат реагує на фактичну концентрацію парникових газів в атмосфері. Якщо нам не вдасться їх стабілізувати, ми неминуче зіткнемося з новими глобальними температурними рекордами та їх наслідками.

Ситуація з підвищенням температури повітря в Україні та світі

Уже на початку року фахівцям з Copernicus стало зрозуміло, що 2024 рік буде одним із найспекотніших в історії. У всьому світі температура січня була на 0,7 градуса теплішою, ніж у середньому за січень 1990 – 2020 років, та на 0,12 градуса теплішою, ніж попередній рекорд, встановлений у 2020 році.

Січень також відзначився аномальними показниками на термометрах як для зими.

У Києві кінець місяця видався надміру теплим, а останні три доби січня побили температурні рекорди. За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, мінімальна температура повітря у столиці виявилась найтеплішою для цього дня, бо не опустилася нижче +4,9 градуса. Максимальна температура повітря досягла +10,5 градуса, що на 3 градуси вище попереднього рекордного показника 2020 року.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 6,9 градуса, що перевищило попередній рекордний показник того ж 2020 року на 1,6 градуса, а кліматичну норму – на 8,6 градуса. За багаторічними показниками така температура повітря відповідає 1 квітню.

Найтепліші місяці за всю історію

Загалом на початок січня по всій Україні було встановлено 64 метеорологічні рекорди, а саме значення максимальної температури на багатьох метеостанціях фіксували в межах від +10 градусів до +20 градусів.

За даними Copernicus, лютий 2024 року став найтеплішим за весь період спостережень. У всьому світі температура лютого була на 0,81 градуса вищою, ніж у середньому за лютий 1990 – 2020 років та на 0,12 градуса вищою за рекорд 2016 року.

В Європі, особливо на сході, також було значно тепліше, ніж зазвичай. У Румунії та на Заході України були зафіксовані рекордні показники температури, зокрема у Львові повітря прогрілося +17,8 градуса.

На початку лютого кілька температурних рекордів були у Києві. Максимальна температура повітря досягла +9,7 градуса, а середньодобова становила +6,9 градуса, що відповідає температурі 1 квітня. Наприкінці місяця градусники термометрів знову піднялися: 29 лютого максимальна температура сягнула +12,1 градуса, що на 2,8 градуса вище рекорду 2008 року.

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Підвищення температури повітря також фіксувалось і в інших містах України, як, наприклад, у Львові. За даними Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 27 лютого, зафіксували +17,8 градуса, що є рекордно високою температурою для цього дня.

Березень 2024 року також був теплішим у всьому світі, ніж будь-який попередній березень у записі даних. У всьому світі температура березня була на 0,73 градуса теплішою, ніж у середньому за березень 1990 – 2020 років та на 0,1 градуса теплішою ніж попередній рекорд, встановлений у 2016 році.

Березень став десятим місяцем поспіль, який був найтеплішим за весь період спостережень.

Щодо показників температури повітря в Україні, то є Києві найхолодніше було 8 березня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -4,8 градуса. Найтепліше було 31 березня, коли максимальна температура підвищилась до +25,3 градуса, що є більш характерною температурою повітря для кінця травня.

У 17 українських регіонах – нові температурні рекорди

Квітень 2024 року також став найтеплішим за історію спостережень. У всьому світі температура квітня була на 0,67 градуса вищою. Початок квітня видався аномально теплим і в Україні. Одразу в 17 українських регіонах були побиті температурні рекорди – повітря прогрівалося до +29 градусів. При цьому, найсильніше це було помітно у західній частині України:

у Луцьку було зафіксовано +26,4 градуса,

у Львові – +25,9 градуса;

в Ужгороді – +27,3 градуса;

у Чернівцях – +29,1 градуса.

У столиці показники середньомісячної температури повітря квітня склали +12,8 градуса, що вище кліматичної норми на 2,8 градуса. При цьому, вже починаючи з 1 квітня синоптики відзначили три рекорди. Мінімальна температура повітря у Києві не опустилася нижче +10,4 градуса, а максимальна досягла +24,6 градуса, водночас середньодобова температура повітря склала 17,3 градуса. У місті з 1 по 11 квітня зафіксували 13 температурних рекордів.

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Травень 2024 року також був теплішим у всьому світі, ніж будь-який попередній травень у рекорді даних. Температура цього місяця була на 0,65 градуса вищою.

Для України травень також був спекотнішим, аніж зазвичай. Середньомісячна температура повітря у Києві склала +16,3 градуса, що вище кліматичної норми на +0,5 градуса. Найхолодніше було 14 травня – під ранок стовпчики термометрів опустилися до +2,9 градуса, а найтепліше – 22 травня – +28 градусів.

Наслідки підвищення температури повітря

Підвищення температури повітря вже неможливо не відчути, а кількість температурних рекордів, найімовірніше, тільки зростатиме. То які наслідки можуть нас спіткати, якщо ситуація не зміниться?

Підвищення рівня моря. Під загрозою затоплення опиняться деякі українські населені пункти. Повне затоплення загрожує таким містам, як Вилкове та Щолкіне, часткове – Одесі, Херсону, Маріуполю та Бердянську. Вплив на природні ареали рослин та тварин. Через кліматичні зміни, деякі рослини і тварини можуть відступати північніше або зникнути взагалі. До того ж зміна температурних режимів безпосередньо впливає на фази розвитку рослин: раннє цвітіння, дозрівання тощо, що створюватиме нові виклики для аграріїв в Україні. Випаровування води з ґрунту та водойм. Це може призвести до зменшення обсягу води у річках, озерах та водосховищах або спричинити їх повне висихання. Також підвищення температури повітря негативно впливає на самопочуття та здоров'я людей. Через вплив високих температур у людини можуть бути: зниження артеріального тиску, головний біль, задишка, послаблення роботи шлунково-кишкового тракту, нудота тощо.

Щомісяця встановлюються нові температурні рекорди, і це, на жаль, триватиме. Щоб зменшити негативний вплив на глобальну кліматичну ситуацію ми маємо щонайменше зменшити споживання викопного палива, що використовується в енергетичному секторі, та надавати перевагу відновлювальним джерелам енергії (ВДЕ). Саме енергетичний сектор є найбільшим джерелом парникових газів та відповідає за близько 64% викидів парникових газів в Україні.

Не менш важливо зберігати, а також збільшувати природні території, адже вони слугують найкращими поглиначами парникових газів.