Єдине, що може врятувати мешканців Бєлгорода

За все це жителі прикордонних регіонів Росії повинні дякувати своїм вождям і пропагандистам з російських федеральних каналів.

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Згідно з російською логікою, у Бєлгородській, Курській, Брянській, Воронезькій та Ростовській областях всі об'єкти – військові. Це неодноразово проголошувалося з телевізора. Так само як і в прикордонних регіонах Білорусі. Там у принципі немає нічого цивільного, якщо поблизу війна. Це у нас є поділ на цивільних та військових, мирне населення та комбатантів.

У Росії все простіше. Бо, як віщають путінські трубадури: дорогами їздять танки, здійснюється постачання військ, електрика живить військові заводи, солдати їдять хліб та цукерки, а населення є опорою армії. Росіяни стверджують, що це військові цілі й закликають все розбомбити, навіть мирні міста.

Тож. Що б і з яких причин не відбувалося з будь-якими об'єктами в зоні 200 кілометрів від кордону України під час війни – це все свідомо виправдано російськими офіційними особами та придворними балакунами. Якщо раптом щось трапляється, якась "бавовна", гул, іскри тощо – то, мабуть, російська сторона саме цього й хотіла.

Причому доведено, що найбільшої шкоди російському населенню завдають російська авіація, ППО та артилерія.

Єдине, що може врятувати росіян – це 200-кілометрова демілітаризована зона від кордону України. Це неминуче, якщо російська влада продовжуватиме варварські атаки цивільних об'єктів в Україні.

Зима може бути темною та холодною не тільки у нас.