Январь – новый апрель: как температурные рекорды угрожают Украине

Температурные рекорды разрушают все возможные ожидания в мире. Каждый следующий месяц становится самым жарким за весь период наблюдений, что является серьезной угрозой для окружающей среды и жизни человека. Сейчас температурные рекорды наблюдаются уже 12 месяцев подряд, что свидетельствует о необратимости процесса изменения климата. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

Несмотря на одну из основных целей Парижского соглашения, а именно приложение усилий по ограничению роста температуры до +1,5 градуса от доиндустриальных уровней, средняя глобальная температура уже выросла на 1,1 градуса. Вероятнее всего, она продолжит расти и в дальнейшем.

Читайте также Зима может быть темной и холодной не только у нас

По словам директора Службы по изменению климата Copernicus Карла Буонтемпо, климат реагирует на фактическую концентрацию парниковых газов в атмосфере. Если нам не удастся их стабилизировать, мы неизбежно столкнемся с новыми глобальными температурными рекордами и их последствиями.

Ситуация с повышением температуры воздуха в Украине и мире

Уже в начале года специалистам из Copernicus стало понятно, что 2024 год будет одним из самых жарких в истории. Во всем мире температура января была на 0,7 градуса теплее, чем в среднем за январь 1990 – 2020 годов, и на 0,12 градуса теплее, чем предыдущий рекорд, установленный в 2020 году.

Январь также отличился аномальными показателями на термометрах как для зимы.

В Киеве конец месяца выдался чрезмерно теплым, а последние трое суток января побили температурные рекорды. По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, минимальная температура воздуха в столице оказалась самой теплой для этого дня, потому что не опустилась ниже +4,9 градуса. Максимальная температура воздуха достигла +10,5 градуса, что на 3 градуса выше предыдущего рекордного показателя 2020 года.

Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила 6,9 градуса, что превысило предыдущий рекордный показатель того же 2020 года на 1,6 градуса, а климатическую норму – на 8,6 градуса. По многолетним показателям такая температура воздуха соответствует 1 апрелю.

Самые теплые месяцы за всю историю

Всего на начало января по всей Украине было установлено 64 метеорологических рекорда, а значение максимальной температуры на многих метеостанциях фиксировали в пределах от +10 градусов до +20 градусов.

По данным Copernicus, февраль 2024 года стал самым теплым за весь период наблюдений. Во всем мире температура февраля была на 0,81 градуса выше, чем в среднем за февраль 1990 – 2020 годов и на 0,12 градуса выше рекорда 2016 года.

В Европе, особенно на востоке, также было значительно теплее, чем обычно. В Румынии и на Западе Украины были зафиксированы рекордные показатели температуры, в частности во Львове воздух прогрелся +17,8 градуса.

В начале февраля несколько температурных рекордов были в Киеве. Максимальная температура воздуха достигла +9,7 градуса, а среднесуточная составляла +6,9 градуса, что соответствует температуре 1 апреля. В конце месяца градусники термометров снова поднялись: 29 февраля максимальная температура достигла +12,1 градуса, что на 2,8 градуса выше рекорда 2008 года.

Интересно Беларусь начинает удивлять: что происходит с режимом Лукашенко

Повышение температуры воздуха также фиксировалось и в других городах Украины, как, например, во Львове. По данным Львовского регионального центра по гидрометеорологии, 27 февраля, зафиксировали +17,8 градуса, что является рекордно высокой температурой для этого дня.

Март 2024 года также был теплее во всем мире, чем любой предыдущий март в записи данных. Во всем мире температура марта была на 0,73 градуса теплее, чем в среднем за март 1990 – 2020 годов и на 0,1 градуса теплее чем предыдущий рекорд, установленный в 2016 году.

Март стал десятым месяцем подряд, который был самым теплым за весь период наблюдений.

Относительно показателей температуры воздуха в Украине, то в Киеве холоднее всего было 8 марта, когда минимальная температура снизилась под утро до -4,8 градуса. Теплее всего было 31 марта, когда максимальная температура повысилась до +25,3 градуса, что является более характерной температурой воздуха для конца мая.

В 17 украинских регионах – новые температурные рекорды

Апрель 2024 года также стал самым теплым за историю наблюдений. Во всем мире температура апреля была на 0,67 градуса выше. Начало апреля выдалось аномально теплым и в Украине. Сразу в 17 украинских регионах были побиты температурные рекорды – воздух прогревался до +29 градусов. При этом, сильнее всего это было заметно в западной части Украины:

в Луцке было зафиксировано +26,4 градуса,

во Львове – +25,9 градуса;

в Ужгороде – +27,3 градуса;

в Черновцах – +29,1 градуса.

В столице показатели среднемесячной температуры воздуха апреля составили +12,8 градуса, что выше климатической нормы на 2,8 градуса. При этом, уже начиная с 1 апреля синоптики отметили три рекорда. Минимальная температура воздуха в Киеве не опустилась ниже +10,4 градуса, а максимальная достигла +24,6 градуса, одновременно среднесуточная температура воздуха составила 17,3 градуса. В городе с 1 по 11 апреля зафиксировали 13 температурных рекордов.

Заметьте Правые – новая нормальность европейской политики

Май 2024 года также был теплее во всем мире, чем любой предыдущий май в рекорде данных. Температура в этом месяце была на 0,65 градусов выше.

Для Украины май также был более жарким, чем обычно. Среднемесячная температура воздуха в Киеве составила +16,3 градуса, что выше климатической нормы на +0,5 градуса. Холоднее всего было 14 мая – под утро столбики термометров опустились до +2,9 градуса, а теплее всего – 22 мая – +28 градусов.

Последствия повышения температуры воздуха

Повышение температуры воздуха уже невозможно не почувствовать, а количество температурных рекордов, вероятнее всего, будет только расти. Так какие последствия могут нас постигнуть, если ситуация не изменится?

Повышение уровня моря. Под угрозой затопления окажутся некоторые украинские населенные пункты. Полное затопление грозит таким городам, как Вилково и Щелкино, частичное – Одессе, Херсону, Мариуполю и Бердянску. Влияние на природные ареалы растений и животных. Из-за климатических изменений, некоторые растения и животные могут отступать севернее или исчезнуть вообще. К тому же изменение температурных режимов непосредственно влияет на фазы развития растений: раннее цветение, созревания и т.д., что будет создавать новые вызовы для аграриев в Украине. Испарение воды из почвы и водоемов. Это может привести к уменьшению объема воды в реках, озерах и водохранилищах или вызвать их полное высыхание. Также повышение температуры воздуха негативно влияет на самочувствие и здоровье людей. Из-за влияния высоких температур у человека могут быть: снижение артериального давления, головная боль, одышка, ослабление работы желудочно-кишечного тракта, тошнота и тому подобное.

Ежемесячно устанавливаются новые температурные рекорды, и это, к сожалению, будет продолжаться. Чтобы уменьшить негативное влияние на глобальную климатическую ситуацию мы должны как минимум уменьшить потребление ископаемого топлива, используемого в энергетическом секторе и отдавать предпочтение возобновляемым источникам энергии (ВИЭ). Именно энергетический сектор является крупнейшим источником парниковых газов и отвечает за около 64% выбросов парниковых газов в Украине.

Не менее важно сохранять, а также увеличивать природные территории, ведь они служат лучшими поглотителями парниковых газов.