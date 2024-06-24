Невелика група людей влаштувала бійню в Дагестані: що це означає для Росії

У містах Дербент та Махачкала, що входять до складу російської республіки Дагестан, 23 червня невідомі озброєні люди обстріляли православні церкви, синагогу та поліцейський пост. Для Росії така ситуація може означати початок ще більш серйозних озброєних нападів, що будуть поширюватися у різних її регіонах.

Як теракт в московському "Крокус Сіті Холлі", так і ця бійня в Дагестані продемонстрували слабкість силових структур Росії. Про це 24 каналу озвучив колишній співробітник СБУ Іван Ступак, наголосивши, що всього п'ятеро озброєних людей змогли вчинити напад і вбити щонайменше 17 російських правоохоронців.

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В Росії не буде кому зупинити наступні теракти

Чим менше в Росії стає силовиків, тим менше їх поїде воювати в Україну – це, на думку Ступака, суттєвий плюс для нашої держави. Він вважає, що події на Кавказі можуть бути продовженням терористичного акту, який вчинили в "Крокусі" в березні 2024 року.

"Нападники змогли поставити силовиків республіки в позицію літери "Z". А якщо їх буде 500? Тоді республіка, де це відбудеться, вийде зі складу Росії або навпаки зможе приєднати до свого складу сусідні регіони, або піти маршем на Москву", – припустив Іван Ступак.

Пріоритет ФСБ Росії – проукраїнські громадяни

Пріоритетний напрямок роботи ФСБ країни-агресорки – шукати українську присутність, проукраїнськи налаштованих громадян серед росіян, тих українців, які отримали паспорти Росії. Все решта – випадає з їхнього фокуса. Саме тому, на думку Ступака, є можливість і потенціал для нарощування таких терактів, як у "Крокусі" чи Дагестані.

Російське мвс минулого року визнавало, що в них близько 100 тисяч вакантних позицій по всій Росії, силовиків не вистачає. Коли з'являється вакуум, його починає заповнювати інша сила – криміналітет, це добре, хай в Росії так і відбувається,

– зазначив Ступак.

Колишній співробітник СБУ розповів, що росіяни вже почали звинувачувати в подіях у Дагестані – Україну та американців, буцімто один зі стрільців використовував американську рушницю, а це, на думку росіян, означає, що "спонсор" цього дійства – уряд США.

Коротко про наслідки нападу в Дагестані

В результаті терактів у Махачкалі та Дербенті загинули, згідно з останніми даними, 24 людини. Серед них цивільні громадяни, правоохоронці та бойовики. Голова Дагестану Сергій Меліков заявив, що було вбито 6 бойовиків. Російські пабліки поширюють інформацію, що 3 нападників – це родичі голови Сергокалинського району Магомеда Омарова, він же виявився членом російської партії "Єдина Росія". Його вже затримали.