Вигідно Путіну: як диктатор використав теракт під Москвою у своїх цілях

У Росії тривають суди над затриманими у теракті, що стався ввечері 22 березня у торговому центрі "Крокус Сіті Хол". Переважно всі підозрювані мігранти, а під час допитів їх жорстоко катували та знущалися.

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів 24 Каналу, що підозрюваних зараз б'ють, затримують та принижують. Щобільше, у Росії ми бачимо очевидне переслідування за етнічними мотивами.

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Як Путін використав теракт

"У Росії – чистки, розпалювання ксенофобії. Владімір Путін і його режим були головними бенефіціарами цього теракту, бо це один зі способів розпалити ненависть до соціальних міжетнічних груп, а найперше до України", – сказав Яковенко.

Одразу після теракту Путін заявив, що до стрілянини нібито причетний Київ. Це мало стати додатковим стимулом для мобілізації та продовження війни. Навіть є така організація "Російський православний собор". Він оголосив Україні священну війну, тобто це фактично переведення війни на інший рівень.

Пропагандист Владімір Соловйов уже закликав поквартально знищувати Харків, Київ, він обурився, чому українська столиця досі стоїть, адже там нібито не залишилося цивільних. Всі вони буцімто виїхали до Росії, натомість у Києві живуть тільки "нацисти, яких треба знищувати".

З огляду на риторику, це свідчить про те, що війну переводять на інший рівень – священний, тотальний, на рівень абсолютного знищення всього народу,

– підкреслив Яковенко.

Чому така увага до мігрантів

Росією шириться загальна ненависть, для якої не потрібно ніяких підстав. Вона поширюється на мігрантів, Україну, Захід, на Сполучені Штати, ЛГБТ і так далі. Путіну дуже важливо підтримувати такий настрій та переконати населення країни нібито навколо них самі лише вороги.

Йому важливо розпалювати ненависть проти різних груп, щоб створити відчуття фортеці в облозі, коли навколо вороги. Така ситуація справді викликає бажання оборонятися, знищувати всіх навколо, стріляти на всі боки – цей стан вигідний Путіну,

– наголосив Яковенко.

Такий план частково спрацював. Помітно, що людей занурили у стан, коли немає жодних заборон, а всі катування виправдані. Наприклад, пропагандисти відкрито раділи, коли підозрюваним відрізали вухо, видавлювали очі, били струмом. Зараз з ентузіазмом "розкручується" ідея про зняття мораторію на смертну кару.

Теракт використовують як інструмент, як спусковий гачок для вивільнення найбільш садистських схильностей у людях. Це дуже важлива історія, бо Путіну на його шостому терміні потрібна зовсім інша країна,

– зауважив російський опозиційний журналіст.

Диктатора не влаштовує розслаблена країна, яка думає, що війна десь далеко. Йому потрібна мобілізована, озлоблена держава, яка ненавидить всіх навколо. Для того, щоб перевести Росію у такий стан Путін використовує всі можливі методи.

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