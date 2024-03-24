Популярна ідея в Росії, – політолог сказав, чи поверне диктатор смертну кару

Після теракту у "Крокус Сіті Холі", що в Підмосков’ї тривають розмови про посилення законодавства у Росії та повернення смертної кари. Владімір Путін обіцяв, що усіх винних притягнуть до відповідальності.

Російський диктатор уже давно міг ввести смертну кару. Про це 24 Каналу розповів політолог та соціолог із Німеччини Ігор Ейдман, додавши, що у цьому йому ніхто не може завадити.

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Чи може Путін запровадити смертну кару

"До мобілізації люди ставляться негативно, тому що це їм загрожує, а смертна кара в Росії досить популярна ідея. Щодо повернення смертної кари, то можу сказати, що багато хто буде дуже задоволений", – сказав Ігор Ейдман.

Путін може запровадити таке покарання у будь-який момент, адже Росія вийшла з усіх європейських інститутів, тому їхнім рішенням ніщо не перешкоджає. Щобільше, конституційний суд країни-агресорки підпорядковується Путіну.

Конституційний суд може підтримати таку ідею, але Путіну це й не потрібно. Він своїх противників розстрілює, вбиває, знищує, отруює, садить в тюрми на 25 років. Тому йому це й не потрібно,

– зауважив політолог.

Як затримували підозрюваних у теракті

Перших підозрюваних затримали майже одразу. Їх жорстоко допитували, а в мережу навіть потрапило відео, на якому одному з чоловіків відрізали вухо.

У Росії було багато жорстоких диктаторів, але жоден з них своїми злочинами не хизувався. Навпаки вони їх приховували, бо вважали непристойним, ніхто про це не знав.

Зараз до влади прийшов відвертий, самозакоханий, нарцисичний садизм. Все починалося з "кувалди” Пригожина, коли нею вбили людину,

– додав Ігор Ейдман.

Тоді було пройдено певний рубіж, коли остаточно стало зрозуміло, що росіяни не соромляться своїх злочинів, садизму, бо вважають, що так населення буде задоволене.

"Я не пам'ятаю, щоб у світі існувала така диктатура, яка б вихвалялася своїм садизмом, ну принаймні ще з часів середньовіччя", – підкреслив політолог та соціолог із Німеччини.

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