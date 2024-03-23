Чергова вистава у Росії: силовики зловили одного зі "стрільців" у ТЦ та відрізали йому вухо

Російські силовики відрізали вухо чоловіку, якого підозрюють у стрілянині в ТЦ "Крокус Сіті Хол" у Підмосков'ї. Ба більше, у найкращих російський традиціях вони залили це відео в мережу.

Російський військовий Єгор Гузенко у своєму телеграм-каналі опублікував відео, на якому російські військові відрізають вухо чоловікові, схожому на полоненого терориста.

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Що відомо про інцидент

Наразі у Росії затримали 4 людей, яких підозрюють у вчиненні стрілянини в ТЦ в Підмосков'ї. Їх усіх везуть у Москву для допитів та слідчих дій.

Під час затримання одному з них відрізали вухо, а потім змусили його з'їсти. Відео з цим божевіллям гордо публікують російські пропагандисти.

Повідомляється, що це робота бойовиків "Ахмат". Питання "хто на кадрах більший терорист" залишається відкритим.

Також окупанти зняли на відео постраждалого підозрюваного. Він погано володіє російською мовою – не надто розумів, що йому говорять та не міг сказати щось у відповідь. Однак росіяни вперто намагалися ставити питання саме російською, адже у їхньому розумінні це "міжнародна мова".

З того, що вдалось зрозуміти з відео – його везуть у кареті швидкої допомоги. У нього залишилося одне вухо, він весь у крові і йому перебинтували голову.

Що відомо про підозрюваного

З етичних міркувань не можемо показати вам ці кадри. Хто хоче подивитися, може зробити за цим посиланням

Ледь говорячи він сказав, що його звуть Раджа і йому 30 років. Також повідомив, що зброю скинув дорогою з Москви, ще до затримання.

Важливо наголосити, що наразі цей чоловік – лише підозрюваний. Знаючи методи тиску російських служб, після їхніх насильницьких допитів він міг назватися ким завгодно.

Російська влада схвалює таке жорстоке поводження з підозрюваними та полоненими. Зокрема вчора ввечері після теракту у "Крокусі" заступник голови ради безпеки Росії Дмітрій Мєдвєдєв заявив, що "терористи розуміють лише терор у відповідь". За його словами, "жодні суди та розслідування не допоможуть".

Фактично, він дав "зелене світло" для терористичних та насильницьких методів "покарання" підозрюваних.

Нагадаємо, що відповідальність за теракт в Підмосков'ї взяла на себе ІДІЛ. Ба більше, "Ісламська держава" опублікувала групове фото ймовірних терористів, обличчя яких на кадрах приховали.