"Воює з вигаданими загрозами": Путін проігнорував попередження про теракт, – WP

Теракт в російському "Крокусі" показав, що Путін та його спецслужби здатні боротися лише з вигаданими "терористами" і водночас зовсім не можуть протидіяти справжнім.

Путін фактично проігнорував попередження американського уряду про те, що бойовики "Ісламської держави" (ІДІЛ) планують здійснити масштабний теракт. Реакцію кремлівського диктатора на теракт проаналізував науковий співробітник Ради з міжнародних відносин Макс Бут.

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У Кремлі на всі застереження відповідали, що це "провокація" і "шантаж", які мають "дестабілізувати суспільство". За словами науковця, замість того, щоб протистояти реальним терористам, Путін продовжував ловити вигаданих "українських нацистів".

Які висновки можна зробити

З такої реакції влади випливає, що російський режим не планує якимось чином покращувати життя чи захищати пересічних росіян. Водночас президент Росії зосереджений виключно на збереженні влади і "досягнення імперської слави для себе як царя останніх днів".

Путін не зацікавлений у служінні російському народу чи захисті його від реальних загроз, і його режим більш вправний у придушенні мирних дисидентів, ніж жорстоких терористів,

– йдеться в матеріалі.

Росія отримала справжнього ворога

Тим часом Кремль не помітив, як став ворогом справжніх терористів з ІДІЛ. За словами Бута, причиною цього були злочини російських військ в Сирії. Ще одним ворогом ІДІЛ став Іран, який також причетний до бойових дій в Сирії.

Є якась жорстока іронія в тому факті, що Росія, яка за останні роки була виконавцем такої кількості терористичних атак із Сирії в Україну, сама зазнала удару терористів у п’ятницю ввечері,

– підсумував науковець.

Теракт в російському "Крокусі": коротко