Прапор та рублі у Києві: у Росії показали "докази" причетності України до теракту у "Крокусі"
Російські пропагандисти не припиняють свої спроби пов'язати теракт у "Крокус Сіті Холл" з українськими спецслужбами. Ба більше, тепер у країні-агресорці починають поширювати так звані "докази".
Нагадаємо, що наприкінці березня у Росії сталися пожежа та стрілянина під час концерту відомої групи "Пікнік" у ТЦ "Крокус Сіті Холл". Люди були заблоковані в будівлі, охопленій вогнем, але пожежники не починали гасіння, бо чекали на спецпідрозділи.
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Знову не обійшлося й без звинувачень України
Російський посадовець на зустрічі секретарів Радбезу країн Шанхайської організації співробітництва в Казахстані звинуватив співробітників посольства України в Таджикистані у вербуванні найманців для участі у військових діях.
Це сталося на тлі звинувачень Далерджона Мірзоєва, Рачабалізоду Саїдакрамі Муродалі, Фарідуні Шамсидіна та Мухаммадсобира Зокірчоновича Файзова у теракту у "Крокус Сіті Холл". Засідання також проходили у закритому режимі, під час яких щонайменше двоє підозрюваних нібито визнали свою провину в повному обсязі.
Пізніше міністерство закордонних справ Таджикистану офіційно відкинуло заяву секретаря Ради безпеки Росії Ніколая Патрушева про те, що Україна вербує найманців у Душанбе. Однак пропагандистів країни-агресорки це не зупинило.
Зокрема, у Росії оприлюднили "докази" причетності України до теракту у "Крокус Сіті Холл". Пропагандистські російські ЗМІ показали кадри допиту терористів, де вони буцімто незалежно один від одного повідомляють, що бігли у бік України.
Один із них каже, що вони рухалися "в бік Києва", а вказівки їм давав нібито куратор "Сайфулло". Зазначається, що ім'я цього "координатора" назвали всі четверо "терористів". Він буцімто позначив місце атаки, перепустку в "Крокус", а також забезпечив зброєю і дав маршрут відходу.
Сайфулло повідомив, щоб ми їхали на Україну, до Києва, і там один мільйон рублів дадуть,
– стверджує один із підозрюваних.
У сюжеті пропагандистського ЗМІ йдеться про те, що після атаки вони нібито вирушили трасою М-3 Москва-Київ і були затримані поблизу селища Комуна за 141 км до кордону з Україною. Зі смартфонів затриманих російські силовики нібито дізналися, що ті до останнього отримували вказівки від вищезгаданого куратора.
Однак на цьому абсурд сюжету не припинився. Мовиться, що з українського боку для терористів буцімто готували одразу два коридори. Ба більше, за їхніми словами, ЗСУ проводили з цією метою розмінування поблизу прикордонних Чуйківка та Сопич, що у Сумській області.
Знайшли у телефонах прапор України
Росіяни переконують, що подібних "фактів" достатньо задля того, аби говорити про безпосередню участь української сторони в підготовці теракту в "Крокусі".
Ба більше, російська пропаганда не обійшлася й без української символіки. Так, повідомляється, що в смартфонах затриманих знайшли український прапор і "символіку націоналістів".
У Росії продовжують наполягати на причетності України
- Нещодавно слідчий комітет країни-агресорки відзвітував про отримання даних з телефонів осіб, яких у Росії назначили відповідальними за події у "Крокусі". Там заявили, що інформація може свідчити про зв'язок між терактом та повномасштабною російсько-українською війною.
- Такі заяви російські пропагандисти розповсюджують на тлі того, що ІДІЛ публічно заявила про свою відповідальність за теракт у російському "Крокус Сіті Холі". Відповідну заяву вони опублікували в новому випуску газети "Ан-Наба".
- Однак російська влада вже визначила "винних" у стрілянині, а також в інших терактах в цій країні. МЗС поширило заяву щодо того, що сліди останніх терактів нібито ведуть до України. Також росіяни вимагають арешту голови СБУ Василя Малюка.