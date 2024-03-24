Теракт у "Крокусі" під Москвою: що відомо про обвинувачених

22 березня у підмосковному "Крокус Сіті Холі" стався теракт: там під час виступу гурту "Пікнік" розпочалася стрілянина та спалахнула пожежа. На лаві підсудних опинилися двоє чоловіків – Мірзоєв Далерджон Баротович та Рачабалізода Саїдакрамі Муродалі.

Обидва чоловіки перебувають у статусі обвинувачених. Їм висунуто звинувачення у теракті в "Крокус Сіті Холі" у складі групи осіб.

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Що відомо про підозрюваних

За повідомленнями російських ЗМІ, підозрюваному Далерджону Мірзоєву 32 роки, він уродженець Таджикистану та має четверо неповнолітніх дітей. Мірзоєв мав тимчасову реєстрацію на три місяці в Новосибірську, яка вже закінчилася. Він також додав, що не мав постійної роботи.

Другий підозрюваний, Рачабалізода Саїдакрамі Муродалі, заявив, що має реєстрацію в Росії, але не пам'ятає, де саме, а також попросив перекладача.

У 2018 році чоловік жив у російському Подольську. Тоді ж його оштрафували на 5 тисяч рублів за порушення правил перебування в Росії: Саїдакрамі перевищив 90-денний термін перебування у країні. Суд зобов'язав його здійснити "контрольований самостійний виїзд" із Росії.

Згодом стало відомо про третього обвинуваченого – 25-річного Фаріддуні Шамсутдіна, якого також доставили до зали Басманного суду. Він також виявився громадянином Таджикістану, чоловік був офіційно працевлаштований на фабриці в Подольську та зареєстрований в Красногорську. За повідомленнями, Шамсутдін одружений та має 8-місячну дитину.

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