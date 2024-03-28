Мігранти з Таджикистану в Росії бояться, що їх відправлятимуть на війну проти України, – NYT
Джерело:The New York Times
Після теракту в "Крокус Сіті Холі" міграти з Таджикистану в Москві бояться ,масової відправки на війну проти України. Через це вони намагаються взагалі не виходити з дому.
Оскільки четверо підозрюваних у теракті в Підмосков’ї є вихідцями з Таджикистану, у Росії посилилася антимігрантська риторика. Окрім можливого відправлення на війну, мігрантів лякає також ймовірність депортації.
Читайте також Людей треба вводити у два стани: з чим пов’язана істерія Кремля після теракту
У матеріалі йдеться, що ксенофобія особливо почала розповсюджуватися у пабліках так званих воєнних блогерів, які є переважно ультраправими прихильниками вторгнення Росії в Україну.Зверніть увагу! Згідно з державною статистикою Росії, майже мільйон громадян Таджикистану минулого року були зареєстровані в Росії як трудові мігранти.
Тим часом у Кремлі у відповідь обіцяють більш жорсткі дії проти мігрантів, одночасно намагаючись запобігти спалаху міжетнічної напруженості в суспільстві.
Таджики справді бояться, що російська влада почне масово відправляти їх на фронт воювати в якості помсти нашому таджицькому народу,
– розповів виданню 25-річний Сайданвар, таджицький правозахисник, який нещодавно залишив Москву.
Інша співрозмовниця видання розповіла, що настрої в Росії нагадують 2000-ні роки. Тоді мусульмани з Кавказу зіткнулися з широко поширеною дискримінацією після терактів і війни в Чечні. Наразі таджики в Москві настільки налякані, що взагалі майже не виходять на вулицю.
У Росії проводять рейди на трудових мігрантів
- Росгвардія, поліція та працівники військкоматів 27 березня влаштували на складах маркетплейса перевірку співробітників, переважну більшість яких складають мігранти.
- Метою рейду було виявлення серед працівників нелегалів, а також ухилянтів. Правоохоронці перевірили щонайменше 5 тисяч співробітників складу. Вони також виявляли наявність трудових патентів, дозволу на проживання та військових квитків. Після перевірки деяких трудових мігрантів закрили в автозаках та відвезли до військкоматів.
- Видання Al Jazeera спрогнозувало, що після заяви Путіна покарати тих, хто стоїть за терактом, імовірно мусульманські меншини в Росії зазнають репресій. Журналісти зазначають, що теракти можуть також мати на меті спровокувати потужну репресивну відповідь. Саме це може бути частиною плану ІДІЛ, яка взяла на себе відповідальність за теракт.