Мігранти з Таджикистану в Росії бояться, що їх відправлятимуть на війну проти України, – NYT

28 березня 2024, 10:59
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Джерело:

The New York Times

Після теракту в "Крокус Сіті Холі" міграти з Таджикистану в Москві бояться ,масової відправки на війну проти України. Через це вони намагаються взагалі не виходити з дому.

Оскільки четверо підозрюваних у теракті в Підмосков’ї є вихідцями з Таджикистану, у Росії посилилася антимігрантська риторика. Окрім можливого відправлення на війну, мігрантів лякає також ймовірність депортації.

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У матеріалі йдеться, що ксенофобія особливо почала розповсюджуватися у пабліках так званих воєнних блогерів, які є переважно ультраправими прихильниками вторгнення Росії в Україну.

Зверніть увагу! Згідно з державною статистикою Росії, майже мільйон громадян Таджикистану минулого року були зареєстровані в Росії як трудові мігранти.

Тим часом у Кремлі у відповідь обіцяють більш жорсткі дії проти мігрантів, одночасно намагаючись запобігти спалаху міжетнічної напруженості в суспільстві.

Таджики справді бояться, що російська влада почне масово відправляти їх на фронт воювати в якості помсти нашому таджицькому народу,
– розповів виданню 25-річний Сайданвар, таджицький правозахисник, який нещодавно залишив Москву.

Інша співрозмовниця видання розповіла, що настрої в Росії нагадують 2000-ні роки. Тоді мусульмани з Кавказу зіткнулися з широко поширеною дискримінацією після терактів і війни в Чечні. Наразі таджики в Москві настільки налякані, що взагалі майже не виходять на вулицю.

У Росії проводять рейди на трудових мігрантів

  • Росгвардія, поліція та працівники військкоматів 27 березня влаштували на складах маркетплейса перевірку співробітників, переважну більшість яких складають мігранти.
  • Метою рейду було виявлення серед працівників нелегалів, а також ухилянтів. Правоохоронці перевірили щонайменше 5 тисяч співробітників складу. Вони також виявляли наявність трудових патентів, дозволу на проживання та військових квитків. Після перевірки деяких трудових мігрантів закрили в автозаках та відвезли до військкоматів.
  • Видання Al Jazeera спрогнозувало, що після заяви Путіна покарати тих, хто стоїть за терактом, імовірно мусульманські меншини в Росії зазнають репресій. Журналісти зазначають, що теракти можуть також мати на меті спровокувати потужну репресивну відповідь. Саме це може бути частиною плану ІДІЛ, яка взяла на себе відповідальність за теракт.

Автор: Поліна Буянова