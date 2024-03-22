Усе через теракт: у Московській області скасовують масові заходи

Ввечері 22 березня у Підмосков'ї невідомі вчинили теракт у торговому центрі "Крокус Сіті Холл". Внаслідок цього у Московській області на вихідні скасовують масові заходи.

Речник Путіна Дмітрій Пєсков уже відреагував на теракт, який невідомі вчинили у "Крокус Сіті Холл", що у Підмосков'ї. Він заявив, що диктатор постійно отримує інформацію про те, що відбувається і про заходи, що вживаються по лінії всіх відповідних служб, дав усі необхідні вказівки.

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У Московській області скасовують масові заходи

Увечері 22 березня у торговельному центрі під Москвою невідомі скоїли теракт. У міністерстві культури Росії заявили, що всі масові та розважальні заходи у федеральних установах культури на найближчі дні скасовуються.

Вочевидь у країні-агресорці аж надто переймаються через ймовірність повторення подібних сценаріїв. Мер Москви Сергій Собянін повідомив про скасування у столиці всіх спортивних, культурних та інших масових заходів на найближчі вихідні.

Після теракту в Москві культурно-масові заходи у ці вихідні скасували у Ставропольському краї, Мурманській області, Татарстані, Воронезькій, Тульській, Тверській, Курській, Вологодській та Ленінградській областях, у Краснодарі, Владикавказі, Липецьку, а також у тимчасово окупованих Криму та Севастополі.

Російське міністерство освіти також порадило місцевим вищим навчальним закладам уникати масових заходів на вихідних і перевести студентів у суботу на дистанційне навчання.

Керівництву університетів додатково рекомендовано проінструктувати служби безпеки,

– йдеться у повідомленні російського міністерства.

Крім того, через стрілянину Великий театр повідомив про скасування вистав та концертів на всіх сценічних майданчиках 23 та 24 березня. Зокрема, про скасування вистав повідомили театр Табакова, "Сучасник", МХТ Чехова, Театр Сатири, Малий театр, Театр Вахтангова.

Протягом вихідних не працюватиме Третьяковська галерея. Водночас на об'єктах транспортної інфраструктури у місцях скупчення людей посили заходи безпеки. Керівництво Південного федерального округу також повідомило про скасування масових заходів та переведення частини занять на дистанційний режим.

Про підвищені заходи безпеки та скасування культурних та спортивних заходів повідомив губернатор Мурманської області. "Прошу з розумінням поставитися до цих заходів", – написав губернатор Андрій Чибіс. Аналогічне рішення ухвалив керівник Татарстану.