Окрім теракту у Москві, дивні речі відбуваються і в Санкт-Петербурзі: там з неназваних причин евакуюють відвідувачів великих торгових центрів "Галерея" та "Невський центр" Про це повідомляє низка російських телеграм-каналів, передає 24 Канал.

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Згодом стало відомо, що в ТЦ "Галерея" був знайдений "невідомий чорний ящик", а територію торгового центру оточили спецслужби.

За повідомленнями росЗМІ, у Москві евакуацію провели в торговому центрі "Вегас". Гостей готелю "Акваріум", що знаходиться поряд із московським "Крокус Сіті Холлом", де стався теракт, також евакуювали.

Зверніть увагу! Раніше кілька країн попередили, що в Москві можливі теракти. США, Велика Британія та Німеччина говорили про це на початку березня.

Теракт у Москві: що відомо