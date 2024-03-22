Кроме теракта в Подмосковье, странные вещи происходят и в Санкт-Петербурге: там по неназванным причинам эвакуируют посетителей крупного торгового центра "Галерея". Об этом сообщает ряд российских телеграмм-каналов, передает 24 Канал.

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Впоследствии стало известно, что в ТЦ "Галерея" был найден "неизвестный черный ящик", а территорию торгового центра оцепили спецслужбы.

По сообщениям РосСМИ, в Москве эвакуацию провели в торговом центре "Вегас". Гости гостиницы "Аквариум", находящейся рядом с московским "Крокус Сити Холлом", где произошел теракт, также были эвакуированы.

Обратите внимание! Ранее несколько стран предупредили, что в Москве возможны теракты. США, Великобритания и Германия говорили об этом в начале марта.

Теракт в Подмосковье: что известно