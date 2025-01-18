У Тель-Авіві 19-річний хлопець з ножем напав на перехожих: інцидент потрапив на відео

В ізраїльській столиці Тель-Авіві 19-річний хлопець з ножем напав на перехожих. Цей інцидент може бути терактом.

Серед постраждалих 30-річний чоловік з серйозними ранами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Jerusalem Post.

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Що відомо про напад з ножем у Тель-Авіві

Нападника застрілив перехожий, який мав ліцензію на вогнепальну зброю.

Зловмисника ідентифікували, це був 19-річний Салах Ях’є з міста Тулькарем на Західному березі річки Йордан. Він проник на територію Ізраїлю нелегально.

Внаслідок атаки постраждав 30-річний чоловік, якого з важкими пораненнями госпіталізували до лікарні. Інформація про загальну кількість постраждалих і стан їхнього здоров’я уточнюється.