Мішень для терористів: через потужний вибух у Мадриді загинуло майже 200 людей

Іспанію 17 років тому сколихнула низка спланованих і скоординованих вибухів. Їхньою метою було вбити якомога більше людей.

Внаслідок нападів у столиці загинула 191 особа, ще понад 2 тисячі – зазнали серйозних поранень. Ця трагедія назавжди "перефарбувала" цей день в календарі всього європейського суспільства в траурний колір.

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Вибухи прогриміли вранці 11 березня 2004 року. У різних поїздах, які з'єднували передмістя столиці з її центром, зловмисники залишили 13 бомб із годинниковим механізмом.

Їх заховали у спортивні сумки. У кожній торбині був динаміт з фугасною вибуховою речовиною Goma-2 ECO, який важив приблизно 10 кілограмів. Окрім того, смертельні пакунки наповнили металевими уламками, які мали на меті збільшити кількість вбитих. Як з'ясувало згодом слідство, динаміт терористам вдалося придбати на чорному ринку в одного з шахтарів.

Перші 3 бомби ввели в дію на станції "Аточа", де на місці загинуло 29 людей. Наступною мішенню стала станція "Ель-Позо" – 2 бомби за мить вбили 67 осіб. Вслід за ними на станції "Теллез" вибухнуло ще 4 бомби, вони забрали життя 64 людей. Останню бомбу запустили у поїзді, який прибув на станцію "Санта-Євгенія", там загинуло 17 осіб.

Вибухи зруйнували частини вагонів цих поїздів, а вибухова хвиля оглушила пасажирів. На станціях панувала паніка, яка супроводжувалася тиснявою. Всі, кому вдалося пережити теракти, намагалися якнайшвидше вибратися у безпечне місце.

Хто постраждав найбільше

Найбільшого удару зазнали люди, які були на відстані 5 метрів від сумок. У кожному з вагонів перебувало ще приблизно 60 важкопоранених. Людей почали негайно евакуйовувати, а постраждалих – госпіталізувати.

Окрім тих, хто загинув на місцях, з лікарень не вийшли живими ще 14 осіб. Їхні травми виявилися несумісними з життям. Понад 250 людей зазнали перфорації барабанних перетинок.

Для запуску бомб використовували телефон

Задля запуску бомб терористи використовували як таймер мобільний телефон. Жертв могло бути ще більше. Спрацювали не всі бомби, 3 з них вийшли з ладу і поліцейським вдалося їх деактивувати.

Відразу після трагічних подій почалося розслідування. Невдовзі поліція з'ясувала, що мобільний телефон, який використовували як таймер вибуху, належав до серії 20 телефонів, які придбав у одному магазині один покупець.



Наслідки терактів / Фото Associated Press

Інші телефони з цієї серії терористи використовували для спілкування між собою, відтак цей слід привів до підозрюваних і подальших арештів. Передусім правоохоронцям вдалося:

визначити місце розташування квартири, де переховувалися ісламські екстремісти;

знайти шахтаря, який продав їм вибухівку.

Підозрювані вчинили самогубство

Проте захопити членів групи живими так і не вдалося. Ті з них, які були всередині, навмисне підірвалися у квартирі, коли зрозуміли, що їх оточила поліція.

Перед цими подіями зловмисники намагалися втілити ще один теракт, встановивши бомбу на коліях швидкісного поїзда. Їх викрили та вистежили безпосередньо перед активацією бомби, тож чергового терористичного акту і нових жертв вдалося уникнути.

Мадридські теракти відбулися всього за 3 дні до загальних парламентських виборів у Іспанії. Таким чином у вибухах вбачали політичну вмотивованість і намагання вплинути на їхній майбутній результат.

Враховували причетність групи ЕТА – однієї з найстаріших терористичних організацій Європи та ісламських угруповань. Єдиною причиною підозрювати їх у злочині був той факт, що у грудні 2003 року організація ЕТА і справді планувала теракт у одному з мадридських поїздів. Тоді трагедію вдалося відвернути.

Що таке ЕТА? За інформацією з За інформацією з Вікіпедії , ЕТА – це одна з найстаріших терористичних організацій Європи. Її створили у 1959 році як рух студентського опору.

Проте цього разу чіткого політичного чи будь-якого іншого зв'язку з ними знайти не вдалося. Тоді вбивства почали приписувати ісламським угрупованням, мотивом могла послужити участь Іспанії у війні в Іраку, яку підтримував тогочасний уряд.

Теракти мали б суттєво підірвати авторитет влади і перешкодити переобранню на другий термін. Водночас багато людей звинуватили уряд у спробах приховати невигідну для влади інформацію, зокрема, причетність до терактів ісламістських угруповань.

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Внаслідок цього, вибори й справді кардинально змінили політичну ситуацію в країні. Перемогла соціалістична робоча партія, яка невдовзі організувала виведення іспанського війська з Іраку. Окрім того, нова влада вела пристосованіше імміграційну політику, тож кількість іммігрантів у Іспанії стрімко зросла.

Проте розслідування щодо вибухів тривало. Через 3 роки після трагедії перед судом постали 28 членів ісламської терористичної групи, а також шахтар, який продав зловмисникам вибухівку.

Довели вину 21 підсудного, 18 з них – отримали від 7 до 23 років ув'язнення. Ще чотирьох засудили загалом до 42 924 років позбавлення волі.

Таке покарання передбачали за транспортування і придбання вибухівки з метою її подальшого застосування для терактів. Теорії змови серед суспільства

Попри доведену вину ісламського угруповання, серед суспільства панували чутки щодо різноманітних теорій змов. Відповідно до однієї з таких, теракти організувала Соціалістична партія, яка прийшла до влади після виборів, у змові із:

організацією баскських сепаратистів ЕТА;

марокканськими спецслужбами.

Жодні докази проти ісламських угруповань не переконали прихильників цієї теорії. Згодом в інформаційному просторі представили ще одну вагому теорію причетності саме ісламістської підпільної організації.

Слідчі вирахували, що теракти в Мадриді відбулися рівно через 2,5 роки, або ж через символічні 911 днів, після терактів у США 11 вересня 2001 року. А сумнозвісна терористична організація "Аль-Каїда", нібито, також взяла на себе відповідальність за теракти в Мадриді.

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