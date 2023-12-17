Окупанти бідкаються про "бій" у Бєлгородській області: у ГУР розповіли, що там відбувається

Російські загарбники 17 грудня заявляли, що у селі Теребрено відбувся "стрілецький бій". Цей населений пункт розташований у Бєлгородській області, неподалік кордону з нашою державою.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Пропагандисти зазначили, що у селі живуть близько 200 людей, а евакуацію для населеного пункту не оголошували, передає 24 Канал.

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ГУР МО підтвердили інформацію про бій у Теребрено

Представники ГУР МО підтвердили факт бойових зіткнень поблизу населеного пункту Теребрено у Бєлгородській області. У відомстві зазначили, що атаку на село Теребрено здійснили противники кремлівського режиму.

Внаслідок атаки, яку здійснили противники кремлівського режиму на Бєлгородську область, знищено взводний опорний пункт російських військ,

– наголосили в розвідці.

В ГУР також зауважили, що несподіваний напад на позиції підрозділів армії Росії викликав панічну реакцію серед особового складу місцевого гарнізону. Саме окупанти за наказом тамтешніх командирів відкрили хаотичний артилерійський вогонь по навколишніх селах Бєлгородської області.

У Бєлгородській області чули стрілянину

Російські пропагандисти зазначили, що стрілецькі бої у Бєлгородській області нібито почалися об 11 годині за місцевим часом. За словами окупантів, туди буцімто проникли диверсійно-розвідувальні групи.

Згодом губернатор Бєлгородської області Росії В'ячеслав Гладков заявив, що внаслідок бойових дій у кількох селах поруч із Теребреним пошкоджені лінії електропередач. Попри це, росіянин наголосив, що всі профільні комітети начебто тримають ситуацію під власним контролем.

Очевидці також зазначали, що бій начебто тривав між селами Ілек-Пеньківкою та Теребреним. За їхніми словами, постріли також були чутні в селах Ілек-Пеньківка та Високоє.

Пропагандисти також заявили, що диверсійно-розвідувальна група у Бєлгородській області буцімто складалася з десяти осіб. Росіяни також казали, що для відбиття атаки були залучені гелікоптери, а також перекрита сама територія Теребреного.

У мережі також з'явилися кадри нібито із Теребреного. На відео дійсно можна почути звуки пострілів, однак чи дійсно вони були зняті з місця події – невідомо.

У мережі ширяться кадри зі стріляниною у Бєлгородській області: дивіться відео

Крім того, губернатор Гладков зазначив, що постраждалих серед мирних жителів нібито немає. Водночас він сказав, що нібито пошкоджено один приватний житловий будинок та альтанку.

Варто зазначити, що росіяни у пропагандистському дусі "звинуватили у цій стрілянині українську сторону". Однак, як розповіли в коментарі 24 Каналу обізнані з ситуацією у Бєлгородській області джерела, ці дії є наслідком успішної операції представників легіону "Свобода Росії".

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