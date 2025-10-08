У середу, 8 жовтня, правоохоронці проводили обшуки в Почаївській лаврі на Тернопільщині. Втім, процедуру довелося призупинити через втручання семінаристів.

Про це 24 Каналу розповіли в поліції Тернопільської області. Обшуки проводилися за підтримки Служби безпеки України.

Чому в Почаївській лаврі провели обшуки?

Працівники поліції розповіли, що обшуки на території Почаївської лаври проходили згідно з чинним Законодавством.

Там є невелика капличка, що є пам'яткою архітектури 18 століття. Питання стоїть щодо реєстрації цієї каплички,

– пояснили правоохоронці.

Водночас удень у мережі з'явилася інформація про сутички під час обшуків.

Правоохоронці проводили обшуки в Почаївській лаврі: дивіться відео очевидців

У поліції Тернопільщини пояснили, що спочатку процедура відбувалася спокійно та ніяких проблем не було. Втім, наприкінці дня працівники лаври почали перешкоджати обшукам, тому процедуру довелося призупинити.

"Є така процедура, що дозволяє призупинити обшуки та завершити їх у зручний час для працівників поліції та СБУ", – кажуть правоохоронці. Відомо, що поліцейські покинули територію, а представники церкви моляться в храмі.

