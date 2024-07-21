"Конфлікт на ґрунті ревнощів": у готелі в Тернополі майор застрелив 25-річного прикордонника

В одному з готелів Тернополя сталася смертельна стрілянина: майор однієї з військових частин застрелив військовослужбовця прикордонної служби.

Про це ЗМІ повідомила речниця спецпрокуратури Західного регіону Юлія Шевченко. Вона додала, що трагічний інцидент стався 21 липня.

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За словами речниці, офіцер кілька разів вистрелив у 25-річного прикордонника з пістолета. Причиною стрілянини стали ревнощі.

Майор однієї із військових частин здійснив кілька пострілів із закріпленої за ним зброї (пістолета) у 25-річного військовослужбовця прикордонної служби. Від отриманих кульових поранень останній загинув на місці пригоди. Конфлікт виник на ґрунті ревнощів,

– повідомили в спецпрокуратурі.

Офіцера, який застрелив прикордонника, уже затримали. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в умисному вбивстві, а також щодо обрання запобіжного заходу.

У місцевому ЗМІ "Тернополяни" повідомляють, що офіцер буцімто застав свою дружину з коханцем в одному з готельних комплексів міста. Через ревнощі чоловік 6 разів вистрелив у сержанта одного із прикордонних загонів.

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