The Economist поцікавився, скільки часу потрібно для відновлення виробництва "Азовсталі"

Найбільша приватна гірничо-металургійна компанія України Група Метінвест працює сьогодні на 30% від своєї потужності. При цьому через порушену логістику важко досягти й цих показників.

Про це йдеться в подкасті Money Talks від британського видання The Economist. Ефір присвятили питанню відновлення України.

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Гостем ефіру став Юрій Риженков, генеральний директор Групи Метінвест. За словами Риженкова, виробничі потужності компанії наразі значно знижено.

Наразі ми працюємо на рівні від 30% до половини довоєнних потужностей. Та навіть цього важко досягти через логістику, оскільки порти Чорного моря не доступні для України для експорту залізної руди, сталі та вугілля. Ми змушені доставляти вантажі наземними маршрутами, а їхні потужності, на жаль, або недостатні для значних обсягів постачання, або дуже дорогі для деяких товарів, які ми постачаємо,

– заявив Риженков.

Проте, за словами металурга, більшість комбінатів, які перебувають під контролем України, не постраждали. Тому відновлення їхнього виробництва триватиме лише кілька місяців.

Протягом пів року – року ми зможемо повернутися до довоєнного рівня виробництва,

– сказав Риженков.

Стосовно двох комбінатів Групи у Маріуполі "Азовсталь" та ММК імені Ілліча, вони сильно пошкоджені. При чому рівень пошкоджень наразі невідомий. Зараз ці підприємства не працюють і, за словами Риженкова, після деокупації буде потрібен деякий час, щоб вони знову розпочали роботу.

Якщо говорити про комбінати, які розташовані на окупованій території у Маріуполі, такі як "Азовсталь" та ММК імені Ілліча, ми маємо подивитися, якої шкоди вони зазнали під час бомбардувань. Я підозрюю, що збитки там були значними, і нам знадобиться деякий час, поки ми зможемо відновити довоєнне виробництво,

– сказав гендиректор Метінвесту.

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