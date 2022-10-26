The Economist поинтересовался, сколько времени нужно для возобновления производства "Азовстали"

Крупнейшая частная горно-металлургическая компания Украины Группа Метинвест работает сегодня на 30% от своей мощности. При этом из-за нарушенной логистики трудно достичь и этих показателей.

Об этом говорится в подкасте Money Talks от британского издания The Economist. Эфир посвятили вопросу восстановления Украины.

Читайте также Из последней партии металла "Азовстали": для поддержки Украины будут продавать символические браслеты

Гостем эфира стал Юрий Рыженков, генеральный директор Группы Метинвест. По словам Рыженкова, производственные мощности компании в настоящее время значительно снижены.

Мы работаем на уровне от 30% до половины довоенных мощностей. Но даже этого трудно достичь из-за логистики, поскольку порты Черного моря не доступны Украине для экспорта железной руды, стали и угля. Мы вынуждены доставлять грузы по наземным маршрутам, а их мощности, к сожалению, или недостаточны для значительных объемов поставки, или очень дороги для некоторых товаров, которые мы поставляем,

– заявил Рыженков.

Однако, по словам металлурга, большинство комбинатов, находящихся под контролем Украины, не пострадали. Поэтому возобновление их производства будет длиться всего несколько месяцев.

В течение полугода – года мы сможем вернуться к довоенному уровню производства,

– сказал Рыженков.

Относительно двух комбинатов Группы в Мариуполе "Азовсталь" и ММК имени Ильича, они сильно повреждены. При чем уровень повреждений пока неизвестен. Сейчас эти предприятия не работают и, по словам Рыженкова, после деоккупации потребуется некоторое время, чтобы они снова приступили к работе.

Если говорить о комбинатах, расположенных на оккупированной территории в Мариуполе, таких как "Азовсталь" и ММК имени Ильича, мы должны посмотреть, какой ущерб они понесли во время бомбардировок. Я подозреваю, что ущерб там был значительным, и нам понадобится некоторое время, пока мы сможем возобновить довоенное производство,

– сказал гендиректор Метинвеста.

Больше о деятельности Группы Метинвест