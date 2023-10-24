The Washington Post порівнює роботу СБУ по ліквідації ворогів з робою Моссаду у кращі роки

Американські журналісти схвально описують роботу СБУ по ліквідації зрадників та ворогів України. Такі оцінки у пресі ключового партнера держави вкрай важливі.

Про це зазначає політолог Олександр Черненко. Зауважимо, що у матеріалі за 23 жовтня авторитетна американська газета The Washington Post високо оцінила спецоперації СБУ та ту трансформацію, яку пройшла спецслужба під керівництвом Василя Малюка.

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Що каже експерт

Черненко підкреслює, особливо важливо, що високу оцінку роботі СБУ дає The Washington Post, яку часто називають рупором Демократичної партії. "The Washington Post констатує збільшення рівня довіри до української спецслужби, якого не було від часу здобуття незалежності. Минулого місяця голова СБУ Малюк зустрівся з топпредставниками ЦРУ та американськими чиновниками у Вашингтоні", – акцентує екснардеп.

Окремо газета зупиняється на ліквідаціях Службою Дарʼї Дугіної та Владлена Татарського. Хоча СБУ офіційно не підтверджувала свою причетність до спецоперацій, я знав цю інформацію з власних джерел. І Дугіна, і Татарський були законними цілями – одна була ідеологом нападу на нашу державу, інший – ще й воював проти України зі зброєю в руках,

– заявляє експерт.

"Американці підтвердили, що ці надскладні операції, які потребували тривалої розробки і вдало проведені на території ворога - справа рук саме СБУ. Коли The Washington Post порівнює роботу СБУ по ліквідації ворогів України з робою Моссаду у кращі роки – це очевидний позитивний сигнал від наших ключових партнерів", – вважає експерт.

Черненко також виділив історію про підриви Кримського мосту. Це вже про важливість правильної ініціативи з нашого боку, зауважує він. "Американці спочатку були занепокоєні першим підривом Кримського мосту, тому що боялися російської ескалації. Але побоювання остаточно розвіялися, коли СБУ завдала другого удару з допомогою морських безпілотників", – пише Черненко.