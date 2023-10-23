Видання, посилаючись на власні джерела, стверджує, що співпраця ЦРУ та України "вкоренилася" у 2014 році –після Революції Гідності, втечі Януковича та окупацію Росією Криму й частин Донецької та Луганської областей.

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Як почалась співпраця ЦРУ, СБУ та ГУР

За словами видання, спершу ЦРУ та СБУ "працювали обережно". Зокрема американців хвилювали російські агенти, які намагалися проникнути в українські відомства. Але саме тому ЦРУ і працювало із СБУ – вони хотіли допомогти Україні створити абсолютно нове управління, яке буде зосереджено на операціях проти Росії та буде ізольоване від інших підрозділів СБУ.

Новий підрозділ прозаїчно назвали "П'ятим управлінням", щоб відрізнити його від чотирьох давніх підрозділів СБУ. Відібрані новобранці проходили інструктаж із боку співробітників ЦРУ. Також агентство надало нові засоби захищеного зв'язку й обладнання для підслуховування, яке дозволяло Україні перехоплювати російські телефонні дзвінки та електронну пошту, маскувальний одяг.

За словами чиновників, перші місії були зосереджені на вербуванні інформаторів серед російських маріонеткових сил, а також на заходах кібер- та електронного підслуховування. СБУ також почала проводити диверсійні операції та місії з упіймання лідерів сепаратистів та українських колаборантів.

Згодом, приблизно з 2015 року, ЦРУ почала співпрацювати з ГУР, яке більше спеціалізується на шпигунських операціях. Перевага ГУР була в тому, що у відомстві в основному працювала "молодша робоча сила" з меншою кількістю пережитків радянських часів. Видання стверджує, що їм також допомогли технічно та навіть профінансували будівництво нових будівель штаб-квартири та окремого управління, тому що старі приміщення могли бути виявлені росіянами.

За словами анонімних чиновників, нові можливості України стали неймовірними. Зокрема СБУ буцімто вдалося отримати розвіддані про важливі російські об'єкти, внаслідок ударів по яких загинуло кілька командирів і ледь не відійшов "на той світ" начальник російського генштабу Валерій Герасимов.

Попри співпрацю ЦРУ, СБУ та ГУР, американці лише нещодавно виключили Україну зі списку "небратських" країн агентства, які вважаються загрозами безпеці. Все через радянське минуле та велику кількість російських шпигунів всередині країни. Однак українські спецслужби чітко дали зрозуміти, що націлені на те, щоб з ними боротися та продовжують це робити.

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Чи діє українська розвідка самостійно

Ступінь взаємодії ЦРУ зі службами безпеки України раніше не розголошувався. Видання наголошує, що попри співпрацю з американцями СБУ та ГУР – самостійні відомства й не розповідають ЦРУ про багато своїх операцій.

Зокрема видання стверджує, що вбивство доньки Дугіна нібито організувало СБУ та ще й без відома ЦРУ. Мовляв, її нібито вбили за допомогою вибухівки, яку провезла жінка в клітці для тварин. При цьому головною ціллю нібито був сам Дугін.

Варто зазначити, що пресслужба СБУ у відповідь на цю статтю заявило виданню NV.ua, що Служба безпеки не коментує інформацію з анонімних джерел. Однак The Washihgton Post наводить й інші, реалістичніші операції, які підтверджувала українська сторона. До прикладу, атаки на Кримський міст та російські кораблі й Чорному морі, про що ЦРУ дізнавалися вже постфактум.

За словами нинішніх та колишніх українських та американських чиновників, у місіях брали участь елітні групи українських оперативників з управлінь, які були сформовані, навчені та оснащені у тісній співпраці з ЦРУ, однак "українські шпигуни виробили свою лінію щодо того, які операції обговорюватимуть, а які триматимуть в секреті".

Також видання повідомляє, що ГУР виросло настільки, що йому вдалося створити мережу завербованих інформаторів в апараті російської безпеки.