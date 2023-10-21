Про це Буданов розповів у фільмі Дмитра Комарова "Рік. Харківщина. Частина 4". Також він прокоментував ризики його присутності на фронті.
До теми Буданов переконав 19 росіян здатися в полон: спецпризначенець розповів про одну з операцій ГУР
Чому Буданов відвідує лінію фронту
Як пояснив голова ГУР, його присутність на фронті є обов'язковою, "тому що всі ми – люди, і всім іноді буває страшно".
Буданов додав, що він підбадьорює бійців. Зокрема, іноді знаходить варіанти, як це зробити.
Як Буданов оцінює ризики перебування на фронті
Дмитро Комаров запитав: чи виправдані ризик присутності голови ГУР у зоні бойових дій і ризик втратити голову розвідки під час війни? На це голова ГУР у притаманній йому манері відповів, що питання – суто риторичне.
"Що раніше з'явилося: яйце, чи курка? Це кудись у такому ж напрямку", – зауважив він.
Водночас Буданов наголосив: якщо це дало позитивні результати – отже, все було зроблено правильно. Якщо результату позитивного немає – отже, були помилки.
"Переможців не судять – давня мудрість, але вона є правильною", – підсумував він.
Цікаво Скільки замахів пережив Буданов: у ГУР назвали число
Операції за участю Буданова: що відомо
- Навесні 2023 року з’явилася інформація, що голова ГУР особисто бере участь у військових операціях. Зокрема, відомо, що він був одним із тих, хто звільняв Харківщину, а саме селище Руська Лозова.
- Як згодом розповів представник ГУР Андрій Юсов, звільнення Лозової – не єдина операція, в якій брав участь Буданов.
- За словами Юсова, про більшість операцій поки говорити не можна. Проте кілька він усе ж озвучив – це звільнення острова Зміїного, повітряний міст на Маріуполь, звільнення Харківської області (спецпідрозділи брали активну участь) та оборона Київської області.
- Також сам Буданов розповів, що у 2016 році він брав участь у Кримському рейді. Тоді після 8 кілометрів уплав через Сиваш українські диверсанти висадилися на півострові.