Об этом Буданов рассказал в фильме Дмитрия Комарова. "Год. Харьковщина. Часть 4". Он также прокомментировал риски его присутствия на фронте.
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Почему Буданов посещает линию фронта
Как пояснил глава ГУР, его присутствие на фронте обязательно, "потому что все мы – люди, и всем иногда бывает страшно".
Буданов добавил, что он ободряет бойцов. В частности, иногда находят варианты, как это сделать.
Как Буданов оценивает риски пребывания на фронте
Дмитрий Комаров спросил: оправданы ли риск присутствия главы ГУР в зоне боевых действий и риск потерять голову разведки во время войны? На это глава ГУР в присущей ему манере ответил, что вопрос сугубо риторический.
"Что раньше появилось: яйцо, или курица? Это куда-то в таком же направлении", – заметил он.
В то же время Буданов подчеркнул: если это дало положительные результаты, значит, все было сделано правильно. Если результата положительного нет – значит, были ошибки.
"Победителей не судят – давняя мудрость, но она верна", – подытожил он.
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Операции с участием Буданова: что известно
- Весной 2023 г. появилась информация, что глава ГУР лично участвует в военных операциях. В частности, известно, что он был одним из освобождающих Харьковщину, а именно поселок Русская Лозовая.
- Как впоследствии рассказал представитель ГУР Андрей Юсов, освобождение Лозовой – не единственная операция, в которой участвовал Буданов
- По словам Юсова, о большинстве операций пока говорить нельзя. Однако несколько он все же озвучил – это освобождение острова Змеиного, воздушный мост на Мариуполь, освобождение Харьковской области (спецподразделения активно участвовали) и оборона Киевской области.
- Также сам Буданов рассказал, что в 2016 году он участвовал в Крымском рейде. Тогда после 8 километров вплавь через Сиваш украинские диверсанты высадились на полуострове.