Издание, ссылаясь на собственные источники, утверждает, что сотрудничество ЦРУ и Украины "внедрилось" в 2014 году после Революции Гидности, бегства Януковича и оккупацию Россией Крыма и частей Донецкой и Луганской областей.

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Как началось сотрудничество ЦРУ, СБУ и ГУР

По словам издания, сначала ЦРУ и СБУ "работали осторожно". В частности, американцев волновали российские агенты, пытавшиеся проникнуть в украинские ведомства. Но именно поэтому ЦРУ и работало с СБУ – они хотели помочь Украине создать совершенно новое управление, которое будет сосредоточено на операциях против России и будет изолировано от других подразделений СБУ.

Новое подразделение прозаически назвали "Пятым управлением", чтобы отличить его от четырех давних подразделений СБУ. Отобранные новобранцы проходили инструктаж со стороны сотрудников ЦРУ. Также агентство предоставило новые средства защищенной связи и подслушивающее оборудование, которое позволяло Украине перехватывать российские телефонные звонки и электронную почту, маскировочную одежду.

По словам чиновников, первые миссии были сосредоточены на вербовке информаторов среди российских марионеточных сил, а также на мероприятиях кибер- и электронной подслушивания. СБУ также начала проводить диверсионные операции и миссии по поимке лидеров сепаратистов и украинских коллаборантов.

Впоследствии, примерно с 2015 года, ЦРУ начала сотрудничать с ГУР, больше специализирующимся на шпионских операциях. Преимущество ГУР было в том, что в ведомстве в основном работала "младшая рабочая сила" с меньшим количеством пережитков советских времен. Издание утверждает, что им также помогли технически и даже профинансировали строительство новых построек штаб-квартиры и отдельного управления, потому что старые помещения могли быть обнаружены россиянами.

По словам анонимных чиновников, новые возможности Украины стали невероятными. В частности, СБУ якобы удалось получить разведданные о важных российских объектах, в результате ударов по которым погибли несколько командиров и чуть не отошел "на тот свет" начальник российского генштаба Валерий Герасимов.

Несмотря на сотрудничество ЦРУ, СБУ и ГУР, американцы только недавно исключили Украину из списка "небратских" стран агентства, считающихся угрозами безопасности. Все из-за советского прошлого и большого количества русских шпионов внутри страны. Однако украинские спецслужбы четко дали понять, что нацелены на то, чтобы с ними бороться и продолжают это делать.

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Действует ли украинская разведка самостоятельно

Степень взаимодействия ЦРУ со службами безопасности Украины ранее не разглашалась. Издание отмечает, что, несмотря на сотрудничество с американцами СБУ и ГУР, самостоятельные ведомства и не рассказывают ЦРУ о многих своих операциях.

В частности, издание утверждает, что убийство дочери Дугина якобы организовало СБУ и еще без ведома ЦРУ. Мол, ее якобы убили с помощью взрывчатки, которую провезла женщина в клетке для животных. При этом главной целью будто бы был сам Дугин.

Стоит отметить, что пресс-служба СБУ в ответ на эту статью заявила изданию NV.ua, что Служба безопасности не комментирует информацию из анонимных источников. Однако The Washihgton Post приводит и другие, более реалистичные операции, которые подтверждала украинская сторона. К примеру, атаки на Крымский мост и российские корабли и Черное море, о чем ЦРУ узнавали уже постфактум.

По словам нынешних и бывших украинских и американских чиновников, в миссиях принимали участие элитные группы украинских оперативников из управлений, которые были сформированы, обучены и оснащены в тесном сотрудничестве с ЦРУ, однако "украинские шпионы выработали свою линию по поводу того, какие операции будут обсуждать, а какие будут держать в секрете".

Также издание сообщает, что ГУР выросло настолько, что ему удалось создать сеть завербованных осведомителей в аппарате российской безопасности.