Поліція шукає матір дитини: на Івано-Франківщині знайшли мертве немовля на вулиці

Прикарпатські правоохоронці з’ясовують обставини трагічної загибелі новонародженої дитини – у Калуському районі було виявлено тіло немовляти. Поліція відкрила кримінальне провадження.

У вівторок, 5 грудня, стурбований житель села Кропивник Івано-Франківської області зателефонував на лінію екстреної допомоги 102 і повідомив про виявлення тіла новонародженого біля свого будинку.

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Мертве немовля знайшли на Прикарпатті

Вживаючи невідкладних заходів, правоохоронці провели першочергові слідчі дії та вилучили важливі докази. У правоохоронців є припущення щодо вбивства матір'ю свого немовляти безпосередньо під час пологів або після них.

Тіло дитини направили на проведення експертизи задля встановлення причини смерті, призначено ще ряд інших експертиз. Наразі поліцейські проводять розшукові заходи щодо встановлення матері дитини,

– йдеться у повідомленні.

Триваю інтенсивні пошуки, щоб встановити особу матері дитини, яка наразі залишається невідомою. Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 117 Кримінального кодексу України.

Зверніть увагу! На місце події оперативно прибуло керівництво правоохоронців, слідчі обласної поліції, працівники Калуського відділу поліції, ювенальні поліцейські та спеціалізовані служби.

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