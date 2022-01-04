Тіпічний русскій мір: на Росії "прогримів" скандал через прапор ЛГБТ у школі

На Ямалі прокуратура оголосила про дисциплінарні стягнення від директора та вчителя однієї зі шкіл за те, що вони показали прапор ЛГБТ на уроці толерантності. Мовляв, це "шкода духовному розвиткові".

Про інші події, які відбулися у Росії – дізнайтесь у підсумковій програмі.

До теми ЛГБТ-активістки під генконсульством Росії просили Богородицю прогнати Путіна

Вибух на шахті

У Кемеровській області на шахті трапився вибух. Загинули понад 50 людей, частина з яких понад добу пролежала під землею. Найімовірніша версія трагедії – вибух метану, який замовчували.

Пенсія у 10 рублів

Пенсіонерка з медаллю "Ветеран праці" отримала пенсію на суму 10 рублів та 66 копійок. Попередня виплата становила 121 рубль. Адміністрація міста вважає оплату "справедливою".

Ласкаво просимо "додому"

Росіянка жила понад 30 років у Японії, але вирішила повернутись до Росії. Вона мала велику суму готівки й переплутала в аеропорті митну зону. Через це їй загрожує в'язниця через контрабанду.

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Пропаганда наркотиків на чохлі

У Росії виписали штраф за пропаганду наркотиків через малюнок на чохлі смартфону. Місцева поліція навіть залучила 2 спецекспертів – психолога та доктора сільськогосподарських наук.

Банер із неприємною правдою

Скандал із катуваннями у в'язниці продовжуються в Росії. На вулицях небайдужі громадяни навіть розмістили рекламний банер із текстом "Федеральна служба зґвалтування населення".

"Переможні" антивакцинатори

У Росії активно просувається антивакцинаторський рух – пікети та скандали в урядових установах. У Єкатеринбурзі навіть додумались поєднати мітинг із піснями про День перемоги.

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Медичні таргани

У COVID-відділенні Брянської лікарні нашестя тарганів. Чиновники в один голос заявили, що режим роботи "не дозволяє здійснити санітарне оброблення".

Підсумковий випуск програми "Тіпічний русскій мір": дивіться відео