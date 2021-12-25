Участь в акції взяли 15 людей. Організаторка перформансу Анна Шаригіна розповіла, що подарунки для очільника Кремля принесли від імені Пекельної Миколаї та її янголів.

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До хороших діток приходить святий Миколай, до поганих – ніхто не приходить, а Пекельна Миколая приходить до справжніх поганців, тож сьогодні ми принесли подарунки для президента сусідньої держави-агресора,
– зауважила Шаригіна.

Під час перформансу активістки співали "Богородице, діво, Путіна прожени".

Шаригіна зауважила, що Пекельну Миколаю придумали як феміністичний вияв Святого Миколая. За словами активістки, було дуже важливо з гумором провести феміністичну та мирну акцію.

Метою акції було показати, що "ми не згодні, не хочемо війни, а також участі Росії в житті Україн".

Акція у Харкові / Суспільне

Які подарунки принесли Путіну

Для очільника Кремля у коробці принесли такі подарунки:

  • іграшковий мозок;
  • історію України;
  • білі капці;
  • шкарпетки;
  • конвенцію ООН.

Акція у Чехії

  • Навесні 2021 року у Чехії встановили статую Путіна на золотому унітазі. Очільник Кремля "сидить" під посольством Росії.
  • Ба більше, активісти залишили на воротах напис "голий вбивця".
  • Метою акції було висловити підтримку простим людям в Росії і за кордоном.
  • Активісти зауважили, що нинішній режим в Росії грабує її громадян.