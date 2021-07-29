Продають у Росію, – Ткаченко пояснив, чому деякі телеканали ігнорують мовний закон

Частина українських телеканалів і далі транслюють фільми та серіали російською мовою. Олександр Ткаченко пояснив, що це відбувається тому, що влада не придумала механізм компенсації збитків.

Хто повинен штрафувати порушників

Через розбіжності у законах про мову та телебачення Нацраді з питань телебачення та радіомовлення складно штрафувати порушників. Про це міністр культури та інформаційної політики заявив у інтерв'ю.

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Наскільки я розумію, певні санкції передбачені законом про мову. Тобто це повноваження мовного омбудсмена Тараса Кременя,

– сказав Ткаченко.

Для того, щоб врегулювати цю ситуацію міністерство розробила новий закон про медіа. Наразі він перебуває на етапі винесення у Верховну Раду для першого читання.

Чому канали не дотримуються закону

Розбіжності у законі фактично дозволили телеканалам самим вирішувати, чи дотримуватися нових правил. Більшість з них таки не перейшли на український дубляж. Ткаченко пояснив – все через економічні питання.

Для того, щоб нормально запрацювала норма закону, влада мала придумати, як підтримати знімання україномовних серіалів, аби компенсувати телеканалам збитки. Адже російський продукт вони могли продавати у Росію і на цьому заробляти гроші.

Виготовлення україномовного серіалу коштує зараз до 40 тисяч доларів за серію. Пощастить, якщо у 3 – 4 показах ці серіали відіб'ються з погляду реклами. Виготовлення серіалу російською мовою коштує дорожче, але при продажу в Росію ці кошти повертаються,

– пояснив міністр.

Він наголосив, що є прихильником лагідної українізації. Адже "не можна примусити телеканали перелаштовуватися без відповідної підтримки".

Зауважимо, у телеканалів було 2 роки, аби перейти на українську мову. Однак, за словами Ткаченка, цього мало.



Норми мовного закону / Інфографіка 24 каналу