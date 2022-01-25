Точкової атаки на якісь конкретні міста зараз немає, – Веніславський про ймовірний наступ Росії
Джерело:24 канал
За різними оцінками, біля українських кордонів є 140 – 150 тисяч військовослужбовців Росії. Однак така кількість військ розкидана по периметру від Криму до західних кордонів з Білоруссю.
Наразі російська армія розташована на різних ділянках, тож ударного угруповання немає. Про це сказав представник президента в Конституційному Суді, "слуга народу" Федір Веніславський в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі.
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"Є окремо розташовані підрозділи збройних сил Росії, але бойового ударного угруповання сил зараз точно немає. Тому говорити про те, що може бути якась точкова атака на якісь конкретні міста – підстав точно немає", – наголосив він.
Веніславський про російську армію на кордонах
Як нагадав політик, скупчення військ Росії, за різними даними, розташоване:
- на території Білорусі;
- на тимчасово окупованих територіях Луганської і Донецької областей;
- у Криму;
- у Ростовській області.
На думку Веніславського, ініціатива депутатів держдуми щодо визнання тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей як окремих суб'єктів є складовою гібридної війни Росії. Він переконаний, що цим керує один центр.
Однак, за словами нардепа, Росії не вигідно визнавати незалежність у тих регіонах. Тому що це наклало б на Росію додаткові зобов'язання перед суб'єктами, якщо вони їх визнають.Зверніть увагу! У листопаді 2021 року українська розвідка повідомила, що Росія нібито планує взяти Україну "у кільце". Російські військові оточили державу з усіх сторін.
Повне інтерв'ю з Веніславським у програмі "Перші особи" дивіться відео
Кремль, ймовірно, планує наступ: що треба знати
- У США припустили, що Кремль, у випадку нападу на Україну, може атакувати з території Білорусі.
- Згодом аналітики CIT заявили, що у Білорусі, всього за 200 кілометрів від Києва, помітили військову техніку Росії.
- Володимир Зеленський зазначив, що Росія може спробувати окупувати деякі українські міста під приводом "захисту російськомовного населення". Наприклад, Харків.