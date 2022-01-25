Точечной атаки на какие-то конкретные города сейчас нет, – Вениславский о вероятном наступлении

25 января 2022 , 11:04
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Источник:

24 канал

По разным оценкам, возле украинских границ есть 140 – 150 тысяч военнослужащих России. Однако такое скопление войск расположено по периметру от Крыма до западных границ с Беларусью.

Сейчас российская армия расположена на разных участках, поэтому ударной группировки нет. Об этом сказал представитель президента в Конституционном Суде, "слуга народа" Федор Вениславский в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале.

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"Есть отдельно расположенные подразделения Вооруженных сил России, но боевой ударной группировки сил сейчас точно нет. Поэтому говорить о том, что может быть какая-то точечная атака на какие-то конкретные города – оснований точно нет", – подчеркнул он.

Вениславский о российской армии на границах

Как напомнил политик, скопление войск России, по разным данным, расположено:

  • на территории Беларуси;
  • на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей;
  • в Крыму;
  • в Ростовской области.

По мнению Вениславского, инициатива депутатов Госдумы о признании временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей как отдельных субъектов является составляющей гибридной войны России. Он убежден, что этим руководит один центр.

Однако, по словам нардепа, России невыгодно признавать независимость в тех регионах. Потому что это наложило бы на Россию дополнительные обязательства перед субъектами, если они их признают.

Обратите внимание! В ноябре 2021 года украинская разведка сообщила, что Россия якобы планирует взять Украину "в кольцо". Российские военные окружили государство со всех сторон.

Полное интервью с Вениславским в программе "Первые лица" смотрите видео

 

Кремль, вероятно, планирует наступление: что нужно знать

  • В США предположили, что Кремль, в случае нападения на Украину, может напасть с территории Беларуси.
  • Впоследствии аналитики CIT заявили, что в Беларуси, всего в 200 километрах от Киева, заметили военную технику России.
  • Владимир Зеленский отметил, что Россия может попытаться оккупировать некоторые украинские города под предлогом "защиты русскоязычного населения". Например, Харьков.
Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.
Автор: Тетяна Сукач