Сейчас российская армия расположена на разных участках, поэтому ударной группировки нет. Об этом сказал представитель президента в Конституционном Суде, "слуга народа" Федор Вениславский в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале.

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"Есть отдельно расположенные подразделения Вооруженных сил России, но боевой ударной группировки сил сейчас точно нет. Поэтому говорить о том, что может быть какая-то точечная атака на какие-то конкретные города – оснований точно нет", – подчеркнул он.

Вениславский о российской армии на границах

Как напомнил политик, скопление войск России, по разным данным, расположено:

на территории Беларуси;

на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей;

в Крыму;

в Ростовской области.

По мнению Вениславского, инициатива депутатов Госдумы о признании временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей как отдельных субъектов является составляющей гибридной войны России. Он убежден, что этим руководит один центр.

Однако, по словам нардепа, России невыгодно признавать независимость в тех регионах. Потому что это наложило бы на Россию дополнительные обязательства перед субъектами, если они их признают.

Обратите внимание! В ноябре 2021 года украинская разведка сообщила, что Россия якобы планирует взять Украину "в кольцо". Российские военные окружили государство со всех сторон.

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Кремль, вероятно, планирует наступление: что нужно знать

В США предположили, что Кремль, в случае нападения на Украину, может напасть с территории Беларуси.

Впоследствии аналитики CIT заявили, что в Беларуси, всего в 200 километрах от Киева, заметили военную технику России.

Владимир Зеленский отметил, что Россия может попытаться оккупировать некоторые украинские города под предлогом "защиты русскоязычного населения". Например, Харьков.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.