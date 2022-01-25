Наразі російська армія розташована на різних ділянках, тож ударного угруповання немає. Про це сказав представник президента в Конституційному Суді, "слуга народу" Федір Веніславський в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі.

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"Є окремо розташовані підрозділи збройних сил Росії, але бойового ударного угрупування сил зараз точно немає. Тому говорити про те, що може бути якась точкова атака на якісь конкретні міста – підстав точно немає", – наголосив він.

Веніславський про російську армію на кордонах

Як нагадав політик, скупчення військ Росії, за різними даними, розташоване:

на території Білорусі;

на тимчасово окупованих територіях Луганської і Донецької областей;

у Криму;

у Ростовській області.

На думку Веніславського, ініціатива депутатів держдуми щодо визнання тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей як окремих суб'єктів є складовою гібридної війни Росії. Він переконаний, що цим керує один центр.

Однак, за словами нардепа, Росії не вигідно визнавати незалежність у тих регіонах. Тому що це наклало б на Росію додаткові зобов'язання перед суб'єктами, якщо вони їх визнають.

Зверніть увагу! У листопаді 2021 року українська розвідка повідомила, що Росія нібито планує взяти Україну "у кільце". Російські військові оточили державу з усіх сторін.

Повне інтерв'ю з Веніславським у програмі "Перші особи" дивіться відео

Кремль ймовірно планує наступ: що треба знати

У США припустили, що Кремль, у випадку нападу на Україну, може напасти з території Білорусі.

Згодом аналітики CIT заявили, що у Білорусі, всього за 200 кілометрів від Києва, помітили військову техніку Росії.

Володимир Зеленський зазначив, що Росія може спробувати окупувати деякі українські міста під приводом "захисту російськомовного населення". Наприклад, Харків.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.