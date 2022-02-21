Топ-5 найпотужніших бойових танків у світі – Техніка війни

Основний бойовий танк – це машина багатоцільового призначення. Її головні критерії – мобільність, високий рівень захисту та вогнева спроможність. Команда "Техніки війни" склала рейтинг найкращих основних бойових танків у світі.

Топ-5 найкращих танків світу

M1A2 Abrams, Сполучені Штати Америки

Abrams M1A2 – бойовий гусеничний танк нового покоління, розроблений для армії Сполучених Штатів. Останнє оновлення танків йде під найменуванням M1A2 SEP.

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Насамперед броньовик став глибоко комп'ютеризованим. Всередині машини встановлено нові процесори для обробки оперативної інформації та плоскі екрани більшої роздільної здатності.



Abrams M1A2 / Фото зі сайту Military.com

Основною гарматою танка є 120-міліметрова гладкоствольна гармата XM256 з ручним заряджанням. Вона здатна стріляти різними боєприпасами, що вражають бронетехніку, піхоту та низьколітаючі літаки.

Танк має запас ходу 426 кілометрів і максимальну швидкість 67,5 кілометрів на годину. Abrams випускається для різних полів битви в різних модифікаціях. Для міських боїв танк оснащений навісним комплектом захисту Таск.

Merkava Mk.4, Ізраїль

Танк надійшов на озброєння Сил оборони Ізраїлю у 2004 році і вважається одним з найбільш захищених танків у світі. Mark IV оснащений 120-міліметровою гладкоствольною гарматою, здатною стріляти ХІТ і підривними снарядами, а також протитанковими керованими ракетами LAHAT.



Ізраїльський танк Merkava / Фото MathKnight, Zachi Evenor

Вогнева міць доповнена спареними поворотними кулеметами калібрів 7,62 і 12,7-міліметрів, а також 60-міліметровим гранатометом. Танк розвиває максимальну швидкість 64 кілометри на годину.

Leclerc, Франція

Leclerc – французький основний бойовий танк, розроблений для французької армії, який також використовується армією ОАЕ.

У січні 1992 року Французьке агентство закупівель отримало перший такий зразок. Leclerc – танк третього покоління, оснащений 120-міліметровою гладкоствольною гарматою CN – 120 – 26 за стандартом НАТО, спареним 12,7-міліметровим кулеметом і кулеметом калібру 7,62-міліметрів на даху.



Французький танк Leclerc / Фото WikiCommons

Автоматичне заряджання дозволило зменшити екіпаж до 3 осіб і значно знизити масу броні, а отже – збільшити рухливість машини. Інноваційна модульна броня зі сталі, кераміки та кевлару забезпечує повний захист екіпажу від мін і РПГ.

Challenger 2, Великобританія

Основним бойовим танком Британської армії та Королівської армії Оману є Challenger 2. Можливості танка були продемонстровані під час бойових дій у Боснії, Косові та Іраку, де він позиціонував себе як найнадійніший основний бойовий танк у світі.



Танк Challenger 2 / Фото з Вікіпедії

Основною зброєю Challenger 2 є 120-міліметрова гармата L30 CHARM, тоді як додаткова зброя включає ланцюгову гармату та кулемет калібру 7,62-міліметрів, що встановлений на башті.

Танк може перевозити 50 бронебійних, стабілізованих плавників, бронебійні підкаліберні оперені снаряди з відкидним піддоном, осколково-фугасні сквош-головки, а також 4000 патронів калібру 7,62 міліметра.

Type 10 (TK-X), Японія

Type 10 – це вдосконалений основний бойовий танк четвертого покоління, розроблений компанією Mitsubishi Heavy Industries для Сухопутних сил самооборони Японії.



Японський танк Type 10 / Фото з Вікіпедії

Він надійшов на озброєння у 2012 році і відрізняється серед інших мобільністю. Type 10 озброєно 120-міліметрів гладкодульною гарматою Rheinmetall L/44. Її доповнюють кулемет калібру 7,62-міліметрів і кулемет Browning M2, калібру 12,7-міліметрів.

Танк отримав модульний захист з можливістю заміни пошкоджених частин. Оскільки він призначений для ведення асиметричної війни, то отримав рівноцінний захист з усіх сторін з композитної кевларо-керамічної броні.

Також у програмі ви дізнаєтесь ще про такі зброярські новини в Україні:

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• Українські бомбардувальники Су-24М, Су-27 та МіГ-29 тренувалися завдавати ракетно-бомбові удари по колонах ворожої бронетехніки. Навчання "Заметіль-2022" триватимуть місяць на полігонах по всій території України.

• 30 операторів ПТРК "Стугна" та "Корсар" підтвердили свій фаховий рівень на базі Школи протитанкової артилерії 184-го навчального центру. Також військові удосконалили навички застосування штатного озброєння та пройшли факультативний курс навчання з використання ПТРК Javelin та NLAV.

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