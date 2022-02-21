Топ-5 самых мощных боевых танков в мире – Техника войны

Основной боевой танк – это машина многоцелевого назначения. Ее главные критерии – мобильность, высокий уровень защиты и огневая способность. Команда "Техники войны" составила рейтинг самых лучших боевых танков в мире.

Топ-5 лучших танков мира

M1A2 Abrams, Соединенные Штаты Америки

Abrams M1A2 – боевой гусеничный танк нового поколения, разработанный для армии США. Последнее обновление танков идет под наименованием M1A2 SEP.

Интересно Пулеметы и стрелковое оружие: в Украину прибыл самолет с оружием от Канады

В первую очередь броневик стал глубоко компьютеризированным. Внутри машины установлены новые процессоры для обработки оперативной информации и плоские экраны большего разрешения.

Abrams M1A2 / Фото с сайта Military.com

Основной пушкой танка является 120-миллиметровая гладкоствольная пушка XM256 с ручной зарядкой. Она способна стрелять разными боеприпасами, которые поражают бронетехнику, пехоту и низколетящие самолеты.

Танк имеет запас хода 426 километров и максимальную скорость 67,5 километра в час. Abrams выпускается для разных полей битвы в разных модификациях. Для городских боев танк оснащен навесным комплектом защиты Таск.

Merkava Mk.4, Израиль

Танк поступил на вооружение сил обороны Израиля в 2004 году и считается одним из самых защищенных танков в мире. Mark IV оснащен 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой, способной стрелять ХІТ и подрывными снарядами, а также противотанковыми управляемыми ракетами LAHAT.

Израильский танк Merkava / Фото MathKnight, Zachi Evenor

Огневая мощь дополнена спаренными поворотными пулеметами калибров 7,62 и 12,7-миллиметра, а также 60-миллиметровым гранатометом. Танк развивает максимальную скорость 64 километра в час.

Leclerc, Франция

Leclerc – французский основной боевой танк, разработанный для французской армии, также используемый армией ОАЭ.

В январе 1992 года Французское агентство закупок получило первый подобный образец. Leclerc – танк третьего поколения, оснащенный 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой CN – 120 – 26 по стандарту НАТО, спаренным 12,7-миллиметровым пулеметом и пулеметом калибра 7,62-миллиметра на крыше.

Французский танк Leclerc / Фото WikiCommons

Автоматическая зарядка позволила уменьшить экипаж до 3 человек и значительно снизить массу брони, а следовательно – увеличить подвижность машины. Инновационная модульная броня из стали, керамики и кевлара обеспечивает полную защиту экипажа от мин и РПГ.

Challenger 2, Великобритания

Основным боевым танком Британской и Королевской армии Омана является Challenger 2. Возможности танка были продемонстрированы во время боевых действий в Боснии, Косово и Ираке, где он позиционировал себя как самый надежный основной боевой танк в мире.

Танк Challenger 2 / Фото из Википедии

Основным оружием Challenger 2 является 120-миллиметровая пушка L30 CHARM, тогда как дополнительное оружие включает цепную пушку и пулемет калибра 7,62-миллиметра, установленный на башне.

Танк может перевозить 50 бронебойных, стабилизированных плавников, бронебойные подкалиберные оперенные снаряды с откидным поддоном, осколочно-фугасные сквош-головки, а также 4 000 патронов калибра 7,62 миллиметра.

Type 10 (TK-X), Япония

Type 10 – усовершенствованный основной боевой танк четвертого поколения, разработанный компанией Mitsubishi Heavy Industries для Сухопутных сил самообороны Японии.

Японский танк Type 10 / Фото из Википедии

Он поступил на вооружение в 2012 году и отличается среди других мобильностью. Type 10 вооружен 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой Rheinmetall L/44. Ее дополняют пулемет калибра 7,62-миллиметра и пулемет Browning M2, калибра 12,7-миллиметра.

Танк получил модульную защиту с возможностью замены поврежденных частей. Поскольку он предназначен для ведения асимметричной войны, то получил равноценную защиту со всех сторон из композитной кевларо-керамической брони.

Также в программе вы узнаете еще о таких оружейных новостях в Украине:

Учения "Метель-2022", экспорт винтовки "Властелин горизонта" и ремонт танкового парка Т-80УД

• Украинские бомбардировщики Су-24М, Су-27 и МиГ-29 тренировались наносить ракетно-бомбовые удары по колоннам вражеской бронетехники. Учения "Метель-2022" продлится месяц на полигонах по всей территории Украины.

• 30 операторов ПТРК "Стугна" и "Корсар" подтвердили свой профессиональный уровень на базе Школы противотанковой артиллерии 184 учебного центра. Военные усовершенствовали навыки применения штатного вооружения и прошли факультативный курс обучения по использованию ПТРК Javelin и NLAV.

Обратите внимание "Серьезное оружие": эксперт протестировал электромагнитную винтовку ArcFlash Labs GR-1

• Укрспецэкспорт планирует экспортировать снайперскую винтовку "Властелин горизонта". Она предназначена для уничтожения снайперов противника, расчетов крупнокалиберных пулеметов, противотанковых ракетных комплексов и борьбы с легкобронированной техникой противника.

• Украина подписала контракт на ремонт танкового парка Т-80УД для Исламской Республики Пакистан на сумму 85,6 миллиона долларов. Завод имени Малышева получил заказ в феврале 2022 года.