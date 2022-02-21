Топ-5 найкращих танків світу

  • M1A2 Abrams, Сполучені Штати Америки

Abrams M1A2 – бойовий гусеничний танк нового покоління, розроблений для армії Сполучених Штатів. Останнє оновлення танків йде під найменуванням M1A2 SEP.

Цікаво Кулемети та стрілецька зброя: в Україну прибув літак зі зброєю від Канади

Насамперед броньовик став глибоко комп'ютеризованим. Всередині машини встановлено нові процесори для обробки оперативної інформації та плоскі екрани більшої роздільної здатності.

M1A2 Abrams
Abrams M1A2 / Фото зі сайту Military.com

Основною гарматою танка є 120-міліметрова гладкоствольна гармата XM256 з ручним заряджанням. Вона здатна стріляти різними боєприпасами, що вражають бронетехніку, піхоту та низьколітаючі літаки.

Танк має запас ходу 426 кілометрів і максимальну швидкість 67,5 кілометрів на годину. Abrams випускається для різних полів битви в різних модифікаціях. Для міських боїв танк оснащений навісним комплектом захисту Таск.

  • Merkava Mk.4, Ізраїль

Танк надійшов на озброєння Сил оборони Ізраїлю у 2004 році і вважається одним з найбільш захищених танків у світі. Mark IV оснащений 120-міліметровою гладкоствольною гарматою, здатною стріляти ХІТ і підривними снарядами, а також протитанковими керованими ракетами LAHAT.

Merkava 4
Ізраїльський танк Merkava / Фото MathKnight, Zachi Evenor

Вогнева міць доповнена спареними поворотними кулеметами калібрів 7,62 і 12,7-міліметрів, а також 60-міліметровим гранатометом. Танк розвиває максимальну швидкість 64 кілометри на годину.

  • Leclerc, Франція

Leclerc – французький основний бойовий танк, розроблений для французької армії, який також використовується армією ОАЕ.

У січні 1992 року Французьке агентство закупівель отримало перший такий зразок. Leclerc – танк третього покоління, оснащений 120-міліметровою гладкоствольною гарматою CN – 120 – 26 за стандартом НАТО, спареним 12,7-міліметровим кулеметом і кулеметом калібру 7,62-міліметрів на даху.

Leclerc
Французький танк Leclerc / Фото WikiCommons

Автоматичне заряджання дозволило зменшити екіпаж до 3 осіб і значно знизити масу броні, а отже – збільшити рухливість машини. Інноваційна модульна броня зі сталі, кераміки та кевлару забезпечує повний захист екіпажу від мін і РПГ.

  • Challenger 2, Великобританія

Основним бойовим танком Британської армії та Королівської армії Оману є Challenger 2. Можливості танка були продемонстровані під час бойових дій у Боснії, Косові та Іраку, де він позиціонував себе як найнадійніший основний бойовий танк у світі.

Challenger 2
Танк Challenger 2 / Фото з Вікіпедії

Основною зброєю Challenger 2 є 120-міліметрова гармата L30 CHARM, тоді як додаткова зброя включає ланцюгову гармату та кулемет калібру 7,62-міліметрів, що встановлений на башті.

Танк може перевозити 50 бронебійних, стабілізованих плавників, бронебійні підкаліберні оперені снаряди з відкидним піддоном, осколково-фугасні сквош-головки, а також 4000 патронів калібру 7,62 міліметра.

  • Type 10 (TK-X), Японія

Type 10 – це вдосконалений основний бойовий танк четвертого покоління, розроблений компанією Mitsubishi Heavy Industries для Сухопутних сил самооборони Японії.

Type 10 (TK-X), Японія
Японський танк Type 10 / Фото з Вікіпедії

Він надійшов на озброєння у 2012 році і відрізняється серед інших мобільністю. Type 10 озброєно 120-міліметрів гладкодульною гарматою Rheinmetall L/44. Її доповнюють кулемет калібру 7,62-міліметрів і кулемет Browning M2, калібру 12,7-міліметрів.

Танк отримав модульний захист з можливістю заміни пошкоджених частин. Оскільки він призначений для ведення асиметричної війни, то отримав рівноцінний захист з усіх сторін з композитної кевларо-керамічної броні.

Також у програмі ви дізнаєтесь ще про такі зброярські новини в Україні:

Навчання "Заметіль-2022", експорт гвинтівки "Володар обрію" та ремонт танкового парку Т-80УД

Українські бомбардувальники Су-24М, Су-27 та МіГ-29 тренувалися завдавати ракетно-бомбові удари по колонах ворожої бронетехніки. Навчання "Заметіль-2022" триватимуть місяць на полігонах по всій території України.

30 операторів ПТРК "Стугна" та "Корсар" підтвердили свій фаховий рівень на базі Школи протитанкової артилерії 184-го навчального центру. Також військові удосконалили навички застосування штатного озброєння та пройшли факультативний курс навчання з використання ПТРК Javelin та NLAV.

Зверніть увагу "Серйозна зброя": експерт протестував електромагнітну гвинтівку ArcFlash Labs GR-1

Укрспецекспорт планує експортувати снайперську гвинтівку "Володар обрію". Вона призначена для знищення снайперів противника, розрахунків великокаліберних кулеметів, протитанкових ракетних комплексів та для боротьби з легкоброньованою технікою противника.

Україна підписала контракт на ремонт танкового парку Т-80УД для Ісламської Республіки Пакистан на суму 85,6 мільйона доларів. Завод імені Малишева отримав замовлення в лютому 2022 року.